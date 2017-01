Prantsuse parlamendis korraldati Filloni abikaasa töö uurimise tõttu läbiotsimine

Francois Fillon (Foto: AFP/Scanpix)

Raid ei puudutanud Reutersi teatel Filloni kaubnetti, kuid ühe allika sõnul uuritakse tõenäoliselt parlamendi administratiivosa.

Prantsuse finantsprokuratuur alustas eelmisel nädalal eeluurimist, kui satiiriväljaanne Le Canard Enchaine teatas, et Penelope Fillonile on makstud 500 000 eurot riigi raha töö eest oma abikaasa ja hiljem tema asendusliikme assistendina parlamendis. Tõendeid, et ta oleks ka tegelikult seda tööd teinud, väidetavalt ei ole.

Fillon on kinnitanud, et tema abikaasa tegi seda tööd ka tegelikkuses, ning väitnud, et tegu on tema vastu suunatud laimukampaaniaga.

Ta on lubanud, et juhul kui algatatakse ametlik uurimine, loobub ta presidendiks kandideerimaks. Viimased arvamusküsitlused näitavad, et skandaal mõjub tema reitingule halvasti. Kui ta peaks aga kandideerimisest loobuma, on vabariiklastel keeruline nii viimasel hetkel uut usaldusväärset kandidaati leida.

Presidendivalimiste esimene voor toimub Prantsusmaal 23. aprillil.