Prantsuse presidendikandidaat tõrjus süüdistusi naise nõunikutöö osas

Francois ja Penelope Fillon. (Foto: Reuters/Scanpix)

Filloni kinnitusel on naine alati tema heaks töötanud, muu hulgas vaadanud üle tema kõnesid, kohtunud tema eest inimestega ja esindanud teda näiteks meeleavaldustel.

Fillon ütles telekanalile TF1, et tema abikaasa roll on alati olnud "täiesti selge" ja tegu on ilmselgelt otsitud etteheidetega.

"Minu naine on alati minu heaks töötanud ja olnud alati mu kõrval avalikus elus," ütles Fillon.

"Ta parandas minu kõnesid ja võttis vastu tohutul hulgal inimesi, kellega mul polnud võimalik ajapuudusel kohtuda. Ühtlasi esindas ta mind meeleavaldustel ning edastas mulle inimeste probleeme ja palveid," lisas presidendikandidaat.

Penelope Fillon teenis kaheksa aasta jooksul palka kokku umbes 500 000 eurot, töötades oma parlamendisaadikust mehe nõunikuna, kirjutas teisipäeval ajaleht Le Canard Enchainé.

Leht kirjutas viitega palgatšekkidele, et Penelope Fillon'ile maksti 1998.-2002. aastani palka parlamendisaadiku abidele mõeldud fondist. Kui François Fillon'ist sai tollase presidendi Jacques Chiraci valitsuses kabinetiliige, sai Penelope Fillon'ist 2002.-2007. aastani tema abikaasa asendusliikme Marc Joulaud' assistent.

Prantsusmaal pole oma sugulaste palkamine parlamendiliikmetele ebaseaduslik, kuid lehe teatel ei suutnud nad leida kedagi, kes oleks olnud näinud Penelope Fillon'i tööd.

Filloni pressiesindaja sõnul pole reegleid rikutud, kuna kandidaadi naise töö polnud fiktiivne.

Praegused prognoosid näitavad, et presidendivalimistest kujuneb lahing konservatiivist ekspeaministri François Filloni, paremäärmuslaste liidri Marine Le Peni ja 39-aastase endise majandusministri Emmanuel Macroni vahel, kes on olnud ka sotsialistide valitsuses.