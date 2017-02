Valge Maja: Trump kavatseb kinni pidada "ühe Hiina" poliitikast

Hiina president Xi Jinping ja Ühendriikide riigipea Donald Trump. (Foto: SCANPIX / REUTERS)

USA president ütles Hiina ametivennale tehtud esimeses telefonikõnes, et kavatseb pidada kinni USA pikaaegsest "ühe Hiina" poliitikast, teatas Valge Maja.

Tegemist oli esimese vestlusega Hiina presidendi Xi Jinpingi ja Ühendriikide riigipea Donald Trumpi vestlusega pärast viimase ametisseastumist 20. jaanuaril. Vestlus toimus päev enne Jaapani peaministri Shinzo Abe visiiti Washingtoni.

"President Trump nõustus president Xi palvel austama "ühe Hiina" poliitikat," öeldi Valge Maja avalduses. Liidrid "andsid üksteisele üle kutse vastastikku kohtuda oma riikides", lisati teates.

Riigimeedia edastas peatselt pärast Washingtoni teadet ka Xi vastuse, milles öeldi et president väärtustab USA riigipea seisukohta Hiina jaoks tundlikus küsimuses.

"Xi Jinping väärtustab Trumpi rõhuasetust Ameerika valitsuse pühendumusele ühe Hiina poliitikast (kinni pidamisele) ning toob esile, et ühe Hiina põhimõte on USA-Hiina suhete poliitiline vundament," edastas riiklik telekanal CCTV.

Valge Maja sõnul oli vestlus "äärmiselt südamlik". Liidrid "ootavad pikisilmi edasisi väga edukate tulemustega kõnelusi", seisis teates.

Washington katkestas ametlikud diplomaatilised suhted Taiwaniga 1979 . aastal, tunnustades Pekingit "Hiina ainsa valitsusena", kuid hoiab Taiwaniga tihedaid mitteametlikke sidemeid ning toetab seda sõjaliselt. Peking peab Taiwani separatistlikuks provintsiks, mis kuulub Hiinale.

Miljardärist president ärritas Hiinat, kui võttis novembris toimunud valimiste võidu järel vastu Taiwani presidendi Tsai Ing-weni õnnitluskõne.

Lisaks on Trump teinud Hiina suunal mitmeid teravaid avaldusi, eeskätt kaubanduse vallas. Trump ütles detsembris Wall Street Journalile, et kaubanduskõnelustel Hiinaga on laual kõik teemad, kaasa arvatud ühe Hiina poliitika jätkumine.

Valge Maja teatas neljapäeval, et Trump saatis Xi-le kirja, milles üritas leevendada oma avaldustega tekitatud pingeid.