President Trump andis korralduse Obamacare'i tühistamiseks

Itaalia päästeametnikud teatasid, et nad on tuvastanud lumelaviini alt kümme elusat inimest, neist kaks, üks naine ja tema laps, on suudetud leida ning nad toimetati haiglasse. Ülejäänud kaheksa on veel rusude all, kuid päästjad on tuvastanud nende täpse asukoha.