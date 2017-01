Linkevičius: suhtlus Venemaaga ei tohi olle tegevusetuse suitsukate

Vene lipp (Foto: RIA Novosti/Scanpix)

"See suhtlemine käib ja jääb käima, ainult et see ei tohi muutuda suitsukatteks tegevusetusele, sest sellised tseremoniaalsed kohtumised loovad mulje, et käib mingi suhtlus ja isegi koostöö, kuigi tegelikkuses midagi ei muutu," ütles Linkevičius ajakirjanikele pärast igaaastast nn lumist kohtumist julgeoleku- ja diplomaatiaasjatundjatega Trakais.

"Selline olukord on meie jaoks vastuvõetamatu ja seda ei tohi sallida, selles on minu erinevus mõne ametivennaga, kes peab igasugust suhtlust lisandväärtuseks," lisas ta.

Just enne seda oli endine NATO Euroopa vägede ülemjuhataja erukindral Philip Breedlove usutluses BNS-ile öelnud, et "suhtlus Venemaaga on möödapääsmatu," ja praegu on tähtis hakata tegelema selle suhtlemise struktuuriga.

NATO ja Moskva suhted jahenesid 2014, kui Venemaa hõivas Krimmi ja alustas Ida-Ukraina separatistide toetamist.

Pärast neid sündmusi kohtusid NATO ja Venemaa esindajad esimest korda alles mullu suvel. Korrapäratud kohtumised jätkuvad, kuid sõjaline koostöö on külmutatud.

Linkevičius avaldas lootust, et suhtluses Venemaaga hoitakse kinni väärtustest ja "sellest ei saa huvipiirkondade ümberjagamist".

"Me loodame (...), et peetakse kinni asutusest inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse vastu, mitte ei leiutata mingeid uusi reegleid, nagu seda meie naabri Venemaaga ikka juhtub," ütles välisminister.