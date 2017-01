Saksamaa kaitseminister: Euroopa peab tugevdama kaitsevõimekust

Prantsusmaa paremäärmuslaste liidri Marine Le Peni sõnul on Trump avanud maailmale uue lootuse. Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen leiab aga, et Euroopal tuleb nüüd oma kaitsevõimekust tugevdada. Saksamaa kantsleri Angela Merkeli sõnul on oluline, et ka tulevikus jätkataks suhtlust kokkulepitud rahvusvaheliste reeglite kohaselt.

Donald Trumpi eilsest valimiskõnest jäi kõlama mõte, et eelkõige on tähtsad vaid Ameerika huvid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopa parlamendi endine president Martin Schultz ütles, et suhted peavad hakkama põhinema vastastikusel austusel.

"Me peame kohtlema USA presidenti austusega, kuid tema peab Ameerika Ühendriikide presidendina kohtlema austusega ka oma partnereid," sõnas Schultz.

Saksamaa kaitseminister Ursuka Von Der Leyen ütles, et Euroopa peab muutuma tugevamaks. "See tähendab, et Euroopa peab muutuma tugevamaks,

nii kaitsekulutuste kui ka väljaõppe koha pealt. Ja seda kõike nii NATO tugisambana

kui ka omaette kaitseühendusena," kommenteeris Von Der Leyen.

Saksamaa kantsleri Angela Merkeli sõnul on oluline, et ka tulevikus jätkataks suhtlust kokkulepitud rahvusvaheliste reeglite kohaselt.

"Ta ütles oma seisukohad valimiskõnes selgelt välja. Mida mina tahan öelda, ma väga loodan,

et meie kõigile on parem, kui meie tegutsemise aluseks on ühised reeglid ja väärtused ja kui me tegutseme ühiselt rahvusvaheliste majandusnormide kohaselt, tegeledes kaubandusega, tehes kaitsealast koostööd meie liitudes," ütles Merkel.

"Teiseks, üleatlandilised suhted ei muutu lähematel aastatel vähemtähtsamateks ja selle nimel ma ka töötan. Isegi, kui on erinevad arvamused, siis kompromisse on parim leida,

kui suheldakse üksteisega austavalt," lisas ta.

Saksamaal täna kogunenud Euroopa paremäärmuslaste ja euroskeptikute kogunemisel esinenud Prantsusmaa presidendikandidaat Marine Le Pen kordas oma varasemaid seisukohti, väites, et Trump on andmas uut lootust kogu maailmale.

Kremli esindaja Dmitri Peskov rõhutas aga, et päris pingete ja konfliktide vabaks Venemaa ja USA suhted ilmselt muutuda ei saa, kuna mõlemal suurriigil on omad huvid. Ukraina asjus lootis Peskov aga, et pidu Kiievis on läbi ja tuhkatriinu tõllal on aeg muutuda tagasi kõrvitsaks.