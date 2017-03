EL regioonid pelgavad investeeringutoetuste kadumist

Varssavis kohtunud Euroopa Liidu regioonide liidrid lubavad võidelda Euroopa tulevikunägemuse vastu, millega liit keskenduks üksnes ühtsele turule ja kaoksid olulised toetused. Tšehhi regionaalarengu ministri hinnangul on ühtekuuluvuspoliitika rünnaku all.

Varssavis istuvad koos sajad Euroopa kohalike omavalitsuste poliitikud. Koos nendega arutavad liidu tuleviku üle Tšehhi, Ungari, Poola ja Slovakkia valitsuste liikmed, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nad on mures, et kui lahkub Suurbritannia, võib liit ilma jääda ka ühtekuuluvuspoliitikast, mis annab vaesematele piirkondadele miljardeid eurosid investeeringuraha. See on üks võimalik liidu tulevikustsenaarium, mille käis kolmapäeval Brüsselis välja Euroopa Komisjoni president.

"Valges raamatus esile toodud viiest stsenaariumist kaks kaotaksid ühtekuuluvuspoliitika ära, nii et see on ohus ja minu arvates suures ohus," ütles Euroopa Regioonide Komitee liige Suurbritanniast Albert Bore.

"Me ei nõustu selle stsenaariumiga. Me võitleme ühtekuuluvuspoliitika säilimise eest. Ja mitte üksnes minu riigi, Tšehhi Vabariigi nimel, aga Višegradi neliku ja teiste riikide nimel. Me peame valmistama Euroopa Komisjonile ette pöördumise, et nad teaksid, kuidas meie näeme ühtekuuluvuspoliitikat tulevikus," rääkis Tšehhi regionaalarengu minister Karla Šlechtová.

Euroopa Komisjon esitab ettepanekud liidu järgmiseks eelarveperioodiks aasta lõpus. Valitsusjuhid arutavad Euroopa tulevikunägemusi kuu lõpus Roomas.

"Kui EL-i liidrid tahavad EL-i ilma ühtekuuluvuspoliitikata - mida ma ei suuda ette kujutada -, siis nad peavad muutma aluslepinguid. Ja teate küll, kui raske on aluslepinguid muuta," märkis ühtekuuluvuspoliitika raportöör Regioonide Komitees Michael Schneider.

Varssavi on EL-i tuleviku üle arutelu pidamiseks sümboolne paik. Poliitilisest integratsioonist, mis annaks Brüsselile suurema sõnaõiguse, ei taheta seal midagi kuulda. Teisalt, liidu taandamine ainult ühtsele turule jätaks Poola ilma kümnetest miljarditest eurodest.

Kuigi liidu tulevikudebatt on alles hoogu kogumas, on selge, et Suurbritannia lahkumisega muutuvad mitmed Euroopa piirkonnad statistiliselt rikkamaks ega pruugi enam ühtekuuluvusvahenditele ligipääsu saada.

"See mõjutab mitmeid piirkondi Ida-Euroopa liikmesriikides, mille SKT ulatub praegu ligi 75 protsendini EL-i keskmisest. Pärast brittide lahkumist on nad 80-82 protsendi juures ja tunduvad rikkamad kui nad tegelikult on," ütles Schneider.

"Tšehhi Vabariigi 14 regioonist mõned ei vasta enam (pärast Suurbritannia lahkumist) ühtekuuluvuspoliitika rahastuse kriteeriumitele. Näis kui palju see kokkuvõttes maksma läheb," kommenteeris Šlechtová.