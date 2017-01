Saksamaa majandusminister, reedel välisministriks saav Sigmar Gabriel. (Foto: Fabrizio Bensch/Reuters/Scanpix)

Gabrieli sõnul on kevadised Prantsusmaa presidendivalimised Euroopa Liidule saatusliku tähtsusega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Gabriel hoiatas, et peale Euroopa Liidu on ohus ka õigusriik kui selline ning et järjest rohkem inimesi igatseb tagasi totalitaarset ajastut.

"Euroopa-vastasuse ja natsionaalegoismi mantlihõlma varjus on tagasi imbunud demokraatiavaenulikkus - vaenulikkus kodanikuõiguste ja -vabaduse vastu. Õigusriik on löögi all. See ei toimu mitte ainult rahvusvahelisel tasandil või ääremaadel, vaid ka Euroopa südames. Sellises rikkas ja majanduslikult suurte väljavaadetega riigis nagu Saksamaa on taas tunda viha ja nagu mõni päev tagasi kuulsime, on jälle päevakorral üleskutse ajalugu revideerida," rääkis Gabriel.