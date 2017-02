Louvre'i muuseumis tulistasid sõdurid noaga rünnanud meest

Pariisis Louvre'i muuseumi juures patrullinud Prantsuse sõdurid tulistasid reedel meest, kes üritas nuga käes muuseumisse siseneda. Võimude hinnangul üritas mees terrorirünnakut korraldada.

Väidetavalt üritas mees muuseumisse pääseda maa all asuva poe kaudu ning et ta oli kaasas kahtlane kohver, vahendas Reuters.

Väidetav ründaja sai tulistamise tagajärjel haavata. Üks sõduritest sai samuti kergeid haavu.

Politsei kinnitusel muuseum suleti ning inimesed evakueeriti.

Siseministeerium teatas Twitteris, et tegu on "tõsise" intsidendiga.

Politseijuht: ründaja karjus "Allahu akbar"

Pariisi politseijuht Michel Cadot rääkis hiljem, et võimude esialgsel hinnangul tegutses ründaja üksi, kuid üks teine inimene peeti samuti kahtlase käitumise tõttu kinni.

Politseijuht märkis, et ründaja sõnad annavad alust arvata, et tal oli kavas terrorirünnak. Samuti kinnitas ta, et mees oli karjunud rünnaku ajal hüüdlauset "Allahu Akbar" ehk "Jumal on suur!"

"Meil on tegu rünnakuga, kus isik oli selgelt agressiivne ja kujutas otsest ohtu ning kelle avaldused annavad alust uskuda, et ta soovis korraldada terroristlikku intsidenti," selgitas Cadot.

"Sündmuskohal oli ka teine isik, kes käitus kahtlaselt ja kes peeti kinni, kuid praeguse informatsiooni ei tundu olevat seost tema ja ründaja vahel," lisas politseijuht.

Cadot' sõnul on rünnaku alla jäänud sõdur kergelt haavatud. Teised sõdurid olid teinud ründaja suunas viis lasku, mis meest haavasid.

Politseijuht lausus, et lõhkeaineid ründaja kahtlaseks peetud kotist ei leitud.

Prantsusmaa siseministeeriumi pressiesindaja lausus, et ründaja nimi ja kodakondsus pole praegu veel teada.