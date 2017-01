Merkel vastuseks Trumpi kriitikale: Euroopa saatus on tema enda kätes

Angela Merkel Euroopa Liidu tippkohtumise järel pressikonverentsil. (Foto: EPA / OLIVIER HOSLET)

Saksamaa kantsler Angela Merkel ütles vastuseks USA tulevase presidendi Donald Trumpi väitele, et Suurbritannia järel lahkuvad Euroopa Liidust ka teised riigid, et Euroopa saatus on tema enda kätes.

"Arvan, et meie, eurooplaste saatus on meie enda kätes," rääkis Merkel koos Uus Meremaa peaministriga peetud pressikonverentsil, vahendas Reuters.

Merkelilt päriti aru ka Trumpi mõtte kohta, et just Saksa kantsler oli üks Brexiti põhjustajaid, kuna otsustas sisserändajail takistamatult riiki valguda. Liidukantsler ütles vastuseks, et ootab ära USA presidendi ametisse vannutamise.

"Seejärel töötame temaga koos muidugi kõigil tasanditel," lisas Merkel.

Trump ütles esmaspäeval usutluses ajalehtedele Times ja Bild muu hulgas, et Merkeli otsuse tõttu tekkinud pagulaskriis oli just see "viimane kõrs, mis murdis kaameli selja" ja põhjustas Suurbritannia ühendusest lahkumise.

Trump märkis siiski, et kavatseb alguses suhtuda hästi ja usaldada nii Saksamaa liidukantslerit ja ka Venemaa presidenti Vladimir Putinit.