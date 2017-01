Mehhiko välisminister: me ei hakka mitte mingil juhul piirimüüri eest maksma

Mehhiko välisminister Luis Videgaray. (Foto: Reuters/Scanpix)

Mehhiko uus välisminister Luis Videgaray ütles teisipäeval, et pole mingit võimalust, et tema kodumaa hakkaks maksma USA presidendiks valitud Donald Trumpi plaanitud riikidevahelise piirimüüri eest.

"Pole mingeid põhjusi, miks... Isegi parimad võimalikud kaubanduslepingud, investeeringud ja toetused ei õigustaks sammu, mis rikuks niivõrd palju mehhiklaste väärikust," vahendas Reuters ministri sõnu Mehhiko televisioonile antud intervjuus.

Trumpi plaan ehitada USA lõunapiirile müür, mis hoiaks eemal Mehhiko suunalt tulevaid ebaseaduslikke immigrante, on juba pikemat aega kahe riigi vahelisi suhteid pingelisemaks muutnud.

Tulevane president kordas oma valimiskampaania aegset lubadust möödunud nädala reedel ning rõhutas, et Mehhiko "maksab tagasi" müüri rajamisega seotud kulud. Trump tegi avalduse pärast seda, kui USA ajakirjandusse jõudsid teated, et tema meeskond uurib Kongressis võimalusi, kuidas müüri rajamisele toetust leida - ehk sisuliselt maksaks selle ehitamise eest kõigepealt ikkagi USA maksumaksja.

Videgaray oli varem Mehhiko rahandusminister ning mängis peamist rolli selles, et augusti keskel saabus Trump visiidile Mehhikosse, kus kohtus ka president Enrique Pena Nieto. Viimase jaoks osutus Trumpi kiireloomuline visiit aga tõeliseks PR-katastroofiks ning nädal aega hiljem astus Videgaray rahandusministri kohalt tagasi.

Samas on teada, et just Videgaray on seni kõige rohkem - mitteametlikult - suhelnud Trumpi üleminekumeeskonnaga, eriti vanemnõunikuks saava Trumpi väimehe Jared Kushneriga.

Teleintervjuus märkis uus välisminister, et Kushner on talle väga sümpaatse ja kompetentse mulje jätnud. Ministri sõnul loodi kontakt Kushneriga tänu suhetele Wall Streeti ringkondades.

Praegu töötab Videgaray taas Nieto ja Trumpi kohtumise korraldamisega, mis leiaks aset pärast 20. jaanuari ehk päeva, mil Trumpist saab ametlikult USA president.

Lisaks müüri püstitamisele soovib Trump ümber vaadata ka senised Mehhikoga sõlmitud kaubanduslepingud, et need tema arvates rohkem USA huvidele vastaksid. Samuti on ta ähvardanud kopsaka tollimaksuga neid ettevõtteid, kes oma tooteid Mehhikos valmistavad, eriti suure tähelepanu alla on ta võtnud firmad, kes kasutavad tõusuteel oleva Mehhiko autotööstuse teenuseid.

Näiteks eelmisel nädalal teatas Ford ootamatult, et loobub umbes 1m,6 miljardi dollari suurusest investeeringust Mehhikosse, ning pälvis selle eest ka Trumpi heakskiidu.

"Ma arvan, et ebakindlus kaubandusküsimustes teeb palju kahju investeeringuid puudutavatele otsustele nii autotööstuses kui ka teistes sektorites," kommenteeris Videgaray.

Välisminister lausus, et Mehhiko peab alanud aastal tegutsema rohkem ka Aasias, Euroopas ja mujal ladina-Ameerikas, et oma kaubandust ja majandust mitmekesisemaks muuta.