Mikser Jeruusalemmas: rahu ei saa konflikti osapooltele peale suruda

Sven Mikser ja Benjamin Netanyahu 8. märtsil Jeruusalemmas. (Foto: Välisministeerium)

Netanyahu kinnitas, et Iisrael ja Eesti on head sõbrad sarnaste arusaamadega näiteks demokraatia, majandusvabaduse ja tehnoloogia küsimustes.

Mikser lisas, et olles maailma viie digivõimekama riigi seas on Iisraelil ja Eestil kogemusi, mida omavahel jagada, et jätkata juhirolli kübervaldkonnas. Iisrael ja Eesti on 2014. aastal ellu kutsutud maailma digiliidrite ühenduses “Digital 5”, mille eesmärk on vahetada kogemusi e-valitsemise alal ning arendada valitsuste poolt pakutavaid digitaalseid teenuseid.

Ministrid arutasid ka julgeolekuolukorda Lähis-Idas ning rahuprotsessi hetkeseisu. “Eesti on seisukohal, et püsiva rahu tagab vaid Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse vaheliste läbirääkimiste käigus kokku lepitud kahe riigi lahendus. Rahu ei saa osapooltele väljastpoolt peale suruda - selle tingimustes tuleb pooltel endil kokku leppida,” rõhutas Mikser.

Välisminister Mikser kohtus ka Iisraeli asevälisministri Tzipi Hotovely, parlamendi spiikri Yuli-Yoel Edelsteiniga, parlamendi liikmete Tzipi Livni ja Yaakov Perryga.

Homme on välisminister Ramallah’s kohtumas Palestiina Omavalitsuse peaministri Rami Hamdallah, välisministri Riad Malki ning infotehnoloogiaministri Allam Mousaga. Kõne all on peamiselt Lähis-Ida rahuprotsess ning Eesti panus Palestiina arengusse eelkõige e-valitsemise ja küberturvalisuse projektide kaudu.