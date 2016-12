Allikad: USA avalikustab küberrünnakuga seotud vastumeetmed Venemaa suhtes

(Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP/Scanpix)

Mõlemad ametnikud ei täpsustanud, millised vastumeetmed on Obama heaks kiitnud, kuid ütlesid, et arutatud on nii majandussanktsioone, süüdistuse esitamist, info lekitamist selleks, et häbistada Vene ametnikke või oligarhe kui ka piiranguid Vene diplomaatidele USA-s, vahendas Reuters.

Üks otsus, mis allikate sõnul on tehtud, on see, et vältida tuleks igasuguseid samme, mis ületaks Venemaa häkkimistegevust ning laiendaks küberkonflikti, mis võib kontrolli alt väljuda. Üks võimalik liigne samm võiks olla näiteks sekkumine Venemaa veebivestlustesse.

Obama ütles detsembris NPR-ile, et "USA peab astuma samme Venemaa vastu USA valimistesse sekkumise pärast ja ka teeb seda".

Nii FBI, CIA kui ka riikliku luuredirektoraadi hinnangul oli just Venemaa Demokraatliku Partei vastaste häkkimiste taga enne 8. novembril toimunud presidendivalimisi. Samuti on USA ametnike sõnul üksmeel selles, et Venemaa püüdis sekkuda valimistesse, et aidata vabariiklaste kandidaadil Trumpil lüüa demokraatide kandidaati Hillary Clintonit.

Venemaa on korduvalt häkkimissüüdistusi eitanud. Trump on samuti USA luureasutuste hinnangud tagasi lükanud. Trump on ka öelnud, et USA ei peaks Venemaa vastu sanktsioone kehtestama.

"Ma arvan, et me peaksime oma eluga edasi minema," ütles Trump kolmapäeval ajakirjanikele, kui temalt küsiti vabariiklasest senaatori Lindsey Grahami märkuste kohta, et Venemaa ja president Vladimir Putini vastu tuleks kehtestada küberrünnakute pärast sanktsioonid.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova kommenteeris kolmapäeval, et uute majandussanktsioonide valguses ootavad vastumeetmed ka USA-d.