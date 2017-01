Tšehhis loodi hübriidohtude vastane keskus

Tšehhi Vabariigis loodi hübriidohtude vastane keskus, mis jälgib riigi meediaruumi, püüdes leida ja kiirelt vastata kõigile sinna ilmunud libauudistele.

Eriti valvsalt suhtutakse venemeelsete allikate uuudistesse, kuid ei välistata, et rahvast eksitavaid libauudiseid võib tulla ka teistest riikidest, vahendas "Aktuaalne kaamera"

Tšehhi president Milos Zeman, keda peetakse Moskva-meelseks, on uut keskust juba korduvalt kritiseerinud, nimetades seda tsensuuriks.

"Ehkki meil ei ole konkreetset infot, et valimisi võib miski ohustada, on info, mis tuleb välismaalt, isegi meie naabrriikidest, näiteks Saksamaalt, väga murettekitav. Oleks väga naiivne arvata, et Tšehhi Vabariiki säästetakse valimisaastal sellistest kampaaniatest," kommenteeris terrorismi- ja hübriidohtude vastase keskuse juht Eva Romancovova.