Moskvas sõitsid ratturid liiklusohutuse parandamise nimel

Moskvas tuli pakasest hoolimata tänavatele ligi tuhat jalgratturit. (Foto: AFP PHOTO / Alexander UTKIN)

Paraadil osalejad sõitsid Moskva jõe kaldal ligi kümme kilomeetrit. Ürituse eesmärk oli toetada jalgrattateedevõrgu laiendamist ja liiklusohutuse parandamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Paraad toimus karmidele ilmaoludele vaatamata.

"Nojah, võib-olla ilm on ekstreemne, aga see eriti ei mõjuta. Kui riietuda korralikult ja soe aluspesu selga panna, siis külma ei saa. Ainult jäsemed külmetavad ja ongi kõik," kommenteeris jalgrattur Vitali tähelepanekut, et päevaks antud ohutase "oranž" tähendab, et inimestel on oht surnuks külmuda.

Tänavu osales jalgrattaparaadil ligi tuhat inimest. Seda on küll vähem kui aasta tagasi - tollal sõitsid läbi Moskva kesklinna ligi viis tuhat jalgrattafänni.