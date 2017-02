USA ei nõua Iisraeli ja Palestiina konfliktis kahe riigi lahendust

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu uut turvatara vaatamas. (Foto: Marc Israel Sellem/AFP/Scanpix)

Valge Maja kõrge ametniku sõnul ei hakka USA tulevikus enam dikteerima rahulepingu tingimusi, vaid toetab iga lahendust, millega mõlemad pooled nõus on.

"Kahe riigi lahendus, mis ei too kaasa rahu, pole eesmärk, mida keegi sooviks saavutada," tõdes tundmatuks jääda soovinud ametnik.

"Eesmärk on rahu. Kas see tuleb kahe riigi lahendusena või kui pooled tahavad midagi muud kokku leppida, siis toetame me seda," sõnas allikas.

USA president Donald Trump võõrustab kolmapäeval Valges Majas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja eeldatavasti väljendab oma soovi olla vahendajaks konfliktile lahenduse leidmisel.

Trumpi administratsioon ei reageerinud kuigi valuliselt Iisraeli hiljutisele teatele 6000 uue asunduskodu ehitusloa andmisest, mille ülejäänud maailm hukka mõistis, kuid president on märkinud, et see ei aita rahu saavutamisele tõenäoliselt kaasa.

USA eelmine president Barack Obama kritiseeris Iisraeli asundustegevust väga teravalt, mis tõi kaasa kahe riigi suhete märgatava jahenemise. USA eksvälisminister John Kerry rõhutas korduvalt, et ainus viis Iisraeli ja palestiinlaste vahel kestev rahu saavutada on leppida kokku kahe riigi lahenduses.