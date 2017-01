Prantsuse sotsialistide eelvalimised tulevad tasavägised, muret tekitab aga Macroni esiletõus

Prantsusmaa sotsialistide presidendikandidaadi valimised on väga tasavägised.

Värsked arvamusküsitlused näitavad, et nii endise peaministri Manuel Vallsi kui ka endise haridusministri Benoît Hamon'i toetus on 28 protsendi juures, vahendasid ERR-i teleuudised ja Le Figaro.

Endist majandusministrit Arnaud Mantebourg'i toetab umbes 24 protsenti valijatest.

Benoît Hamon on lubanud veelgi lühendada Prantsusmaa 35-tunnist töönädalat ja teinud ettepaneku üldise kodanikupalga sisseseadmiseks.

Montebourg'i kampaania on kokkuhoiuvastane. Ta on lubanud suunata igal aastal 24 miljardit eurot majanduse turgutamiseks ning kehtestada supermaksu pankadele.

Sotsialistide presidendikandidaadi valimiste esimene voor on sel pühapäeval ja lõplik otsus tehakse 29. jaanuaril.

Senine Prantsusmaa president, sotsialist François Hollande otsustas teiseks ametiajaks mitte kandideerida.

Sotsialistide olukorra teeb lisaks niigi madalale toetusele keeruliseks ka see, et presidendivalimistel on iseseisvalt, enda poolt rajatud erakonna eesotsas kandideerimas endine sotsialist ning kunagine Vallsi valitsuskabineti majandusminister Emmanuel Macron.

Macronil on õnnestunud end valijatele näidata uuendusmeelse ja senisest võimueliidist eraldi seisva kandidaadina ning seda taktikat on hakanud saatma edu. Viimaste arvamusküsitluste kohaselt jõuliselt sotsiaalliberaalsete vaadetega Macroni toetus rahva seas märkimisväärselt tõusnud ning ei saa välistada, et tal õnnestub kevadel jõuda presidendivalimistel teise vooru.

Seni on suurem osa analüütikutest olnud veendunud, et teise vooru jõuavad paremtsentristide kandidaat François Fillon ja Rahvusrinde liider Marine Le Pen.