"Välisilm": Trump on USA meediaväljaannete reitinguid tõstnud

Donald Trump (Foto: AFP/Scanpix)

Ajaleht Washington Post on lubanud sel aastal luua 60 uut ajakirjaniku töökohta - samuti kasvab nende tellimuste arv jõudsalt. Nad ei ole ainsad - Trumpi sõda meediaga on viinud näiteks New York Timesi digitaalsete tellimuste arvu rekordkõrgele ja uudistekanali CNN reitingud samuti uutesse kõrgustesse, vahendas "Välisilm".

Donald Trump ei ole veel ametisse astunud, kui tema ümber on juba hulk vastuolusid, skandaalseid väljaütlemisi ja võib-olla lihtsalt ootamatuid arenguid - küll võtab ta sotsiaalvõrgustikus Twitter ette ühe kriitiku, seejärel teise, siis kirub autotööstust, seejärel lennukitootjat.



Eelmise nädala kolmapäeval aga oli näha taaskord, kuidas järgmine president avalikult ajakirjanikega suhtleb, kui ta vastas ajakirjanike küsimusele päev varem avaldatud Venemaa teemaliste väidete kohta, mille avaldamise järel võrdles ta olukorda meedias natsi-Saksamaaga.

"See oli häbiväärne, häbiväärne, et luureametkonnad lubasid sellisel informatsioonil, mis lõpuks osutus valeks ja väljamõelduks, üldse välja tulla. Ma arvan, et see on häbiväärne ja see on midagi, mida natsi-Saksamaal oleks tehtud ja seal tehti. See on täiesti häbiväärne, et see informatsioon, mis oli vale ja väljamõeldis ja ei ole kunagi aset leidnud, jõudis avalikkuse ette," lausus Trump pressikonverentsil.

"Rääkides Buzzfeedist, mis on täielik prügihunnik, kes sellest kirjutas, ma arvan, et nad külvavad, mida lõikavad. Nad juba on seda tagasilööki saamas. Ja CNN, kes püüdis iga hinna eest seda kõike promoda..." jagus tulevasel presidendil kriitikat.

Venemaa väidete ümberlükkamise juures jäi suuresti tähelepanuta see, kuidas Trumpi ettevõtete huvide konflikti vältimise plaan sai kõvasti kriitikat.

USA siseministeeriumi eetikaosakonna direktor Walter Shaub ütles, et ei saa riskida sellega, et tekib isegi näiline võimaluse, et valitsusjuhid võivad kasutada oma ametikohti kasumi teenimiseks.

"Seetõttu oli mul hea meel, kui järgmine president säutsus novembris, et ta tahab, enda sõnutsi, „välistada huvide konflikti" oma äridega. Kahjuks tema tänane plaan ei suuda seda eesmärki täita. Selge on see, et tema plaan ei ole võrreldavgi sellega, kuidas Rex Tillerson oma ärisidemed Exxoniga ära lõikas," kommenteeris Shaub.

Mitmed Trumpi seisukohad Venemaa kohta olid risti vastupidised nendega, mida tema ministrikandidaadid samal ajal ja järgmisel päeval kongressi ees rääkisid.

"Kui Putinile meeldib Donald Trump, siis ma pean seda väärtuseks, mitte riskiks. Sest meil on kohutav suhe Venemaaga. Venemaa võib aidata meil ISIS-ega võidelda," sõnas Trump.

USA kaitseministri kandidaat James Mattis väidab samal ajal, et Ameerika on kõige suurema rünnaku all alates teisest maailmasõjast. "Selle tõttu, mida teeb Venemaa, mida teevad terroriorganisatsioonid ja mida teeb Hiina Lõuna-Hiina meres."

ERR-i USA korrespondent Lauri Tankler prognoosib, et Donald Trumpi suhe meediaga tuleb pehmelt öeldes konarlik ja ajakirjanike jaoks väljakutsuv.

"Mul oli detsembri lõpus võimalik rääkida ajalehe Washington Post veteranreporteri Karen Tumultyga, kes selgitas muu hulgas, kuidas üks USA suurim uudistetoimetus Trumpiks valmistub," ütles Tankler.