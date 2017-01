Trump: häkkimine ei mõjutanud valimiste tulemusi

Trump kohtus reedel USA luureagentuuride liikmetega, kes tutvustasid talle luureraportit, mis käsitleb Venemaa püüdeid mõjutada USA presidendivalimisi, vahendasid BBC ja Reuters.

Trumpi sõnul oli kohtumine "konstruktiivne".

"Kuigi Venemaa, Hiina, teised riigid, välised grupid ja inimesed järjepidevalt püüavad tungida meie valitsusasutuste, ettevõtete ja organisatsioonide, sealhulgas Demokraatide Rahvuskomitee kübertaristu, ei olnud sel mingit mõju valimiste tulemusele, sealhulgas ei mõjutatud hääletusterminale," ütles Trump pressiteates pärast luureametnikega kohtumist.

Samuti teatas Trump plaanist nimetada ametisse meeskond, kes koostaks plaani, kuidas võidelda küberrünnakute vastu.

Plaan tuleb tema sõnul koostada 90 päeva jooksul alates tema ametisse astumisest ehk 20. jaanuarist. Samas ütles Trump, et hoiab meeskonna soovitused salajas.

"Meetodid, vahendid ja taktikad, mida me kasutame Ameerika turvalisena hoidmiseks, ei peaks kuuluma avaliku arutelu alla, mis toob kasu neile, kes püüavad meile kahju teha," ütles Trump.

Allikate sõnul selgub USA luure värskest raportist, et CIA on kindlaks teinud Vene ametnikud, kes edastasid Demokraatide Rahvuskomitee (DNC) ja parteijuhtide e-kirjade häkkimisel saadud info WikiLeaksile.

Anonüümselt rääkinud kõrge ametnik ütles, et CIA ja teiste luureasutuste andmetel oli Venemaa eesmärk esialgu USA valimisprotsessi diskrediteerida, kuid hiljem suunati jõupingutused Donald Trumpi kampaaniale kaasa aitamisele.

Venemaa eitab selliseid väiteid.

Trump palub uurida luureinfo lekkimist meediasse

Trump teatas reedel enne kohtumist luureametnikega, et palub kongressi komisjonidel uurida seda, kuidas NBC News sai enda kätte salajast informatsiooni Venemaa häkkimist puudutava raporti kohta. Valge Maja kinnitas, et ei lekitanud materjali NBC-le.

"Ma palun esindajatekoja ja senati komisjonidel uurida ülisalajase luureinfo jagamist NBC-ga enne, kui mina seda nägin," vahendas Reuters Trumpi postitust Twitteris.

Mitu meediaväljannet kirjutasid neljapäeva õhtul USA luureraportist, mis käsitleb Venemaa püüdeid mõjutada USA presidendivalimisi. Varem neljapäeval esitleti raportit president Barack Obamale.

Donald Trump küsis neljapäeval, millised on NBC Newsi motiiviid luurebriifingu üksikasjade avaldamisel.

"Kuidas sai NBC eksklusiivselt heita pilgu ülisalajasse raportisse, mida Obamale esitleti," kirjutas ta Twitteris. "Kes neile selle raporti andis ja miks? Poliitika!"

Trumpile antakse ülevaade luureraportist reedel.

Trump ei ole seni võtnud tõsiselt luurekogukonna väidet, et Venemaa korraldas valimiskampaania ajal küberrünnakuid, et õõnestada tema demokraadist rivaali Hillary Clintoni jalgealust.

Veidi enne kohtumist luurejuhtidega nimetas Trump luureasutuste väiteid häkkimise kohta tema vastaste "poliitiliseks nõiajahiks".

Trump ütles New York Times'ile, et USA institutsioonid on ka varem küberrünnakute alla sattunud, kuid need on saanud vähem meedia tähelepanu kui väidetav sekkumine valimiskampaania ajal.

Valge Maja kinnitas, et ei lekitanud materjali meediale

Valge Maja teatas reedel, et materjali, mida kasutati NBC-s väidetava häkkimise kohta, ei lekkinud Valgest Majast.

"Ma ole täiesti kindel, kui ütlen, et see ei ole materjal, mis lekitati avalikkusesse Valgest Majast," ütles pressiesindaja Josh Earnest.

