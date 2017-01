Trump palub uurida luureinfo lekkimist meediasse

USA presidendiks valitud Donald Trump. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Ma palun esindajatekoja ja senati komisjonidel uurida ülisalajase luureinfo jagamist NBC-ga enne, kui mina seda nägin," vahendas Reuters Trumpi postitust Twitteris.

Mitu meediaväljannet kirjutasid neljapäeva õhtul USA luureraportist, mis käsitleb Venemaa püüdeid mõjutada USA presidendivalimisi. Varem neljapäeval esitleti raportit president Barack Obamale.

Donald Trump küsis neljapäeval, millised on NBC Newsi motiiviid luurebriifingu üksikasjade avaldamisel.

"Kuidas sai NBC eksklusiivselt heita pilgu ülisalajasse raportisse, mida Obamale esitleti," kirjutas ta Twitteris. "Kes neile selle raporti andis ja miks? Poliitika!"

Trumpile antakse ülevaade luureraportist reedel.

Trump ei ole seni võtnud tõsiselt luurekogukonna väidet, et Venemaa korraldas valimiskampaania ajal küberrünnakuid, et õõnestada tema demokraadist rivaali Hillary Clintoni jalgealust.

Veidi enne kohtumist luurejuhtidega nimetas Trump luureasutuste väiteid häkkimise kohta tema vastaste "poliitiliseks nõiajahiks".

Trump ütles New York Timesäile, et USA institutsioonid on ka varem küberrünnakute alla sattunud, kuid need on saanud vähem meedia tähelepanu kui väidetav sekkumine valimiskampaania ajal.