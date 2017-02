Dombrovskis: EL peab ennast kaitsma "alternatiivsete faktide" eest

Euroopa Liidu lipud. (Foto: AFP/Scanpix)

"Me peame olema valmis kaitsma pikaajalisi Euroopa väärtusi, kui neid ohustatakse või kui tõenduspõhine poliitika on rünnaku all alternatiivsete faktide poolt," ütles Dombrovskis Londonis peetud kõnes.

EL-i asepresident viitas USA presidendi Donald Trumpi abile Kellyanne Conwayle, kes kasutas terminit Valge Maja pressiesindaja eksliku väite kohta.

Euroopa seisab silmitsi populistlike ja migratsioonivastaste parteide toetuse kasvuga, sõnas Dombrovskis, viidates Suurbritannia otsusele EL-ist lahkuda ja Trumpi valimisvõidule.

"Eelmisel juunil peetud referendumi tulemus - mille pärast me tunneme kahetsust, kuid mida me austame - tähendab ettevalmistamist uueks suhteks EL-i ja Suurbritannia vahel," sõnas ta.

"Hiljutised USA valimised on loonud täiendavat ebakindlust ja paisanud segamini mitmeid varasemaid eeldusi," sõnas ta.

Nii Briti referendumil kui USA presidendivalimiste tulemusel on ka majanduslikud tagajärjed, rõhutas asepresident.

"USA-l on täielik õigus oma lähenemist muuta, oma riiklikku huvi ümberdefineerida," ütles ta. "Euroopal on lubatud ettevaatlikult väita, et rahvusvaheline koostöö rahandushalduse vallas on kõigi huvides," ütles Dombrovskis.

"Mis siis saaks, kui finantssektori reeglid New Yorgis, Hongkongis, Londonis, Pariisis, Frankfurtis või Singapuris oleksid väga erinevad?" sõnas ta.

"EL peab kinni reformidest, mis loodi fiskaalstabiilsuse tagamiseks Euroopas. Me oleme valmis rakendama vastavaid meetmeid, et neid saavutusi kaitsta ja tugevdada," ütles asepresident.