Kaljulaidiga kohtunud Pence: Trump ei tagane kohustustest NATO-s

Pence ja Kaljulaid laupäeval Münchenis. (Foto: Toms Kalninš/Läti presidendi kantselei)

Pence kohtus Münchenis ka president Kersti Kaljulaid kohtus ning Läti ja Leedu riigipeadega, kohtumisel keskenduti julgeolekuküsimustele ning kinnitati üle tihe vastastikune koostöö USA ja Euroopa, eriti USA ja Balti riikide vahel.

"Juba see, kui tugevalt USA uus administratsioon on Müncheni julgeolekukonverentsil esindatud, näitab, et head atlandiülesed suhted, koostöö ja panustamine NATO-sse on Washingtonis jätkuvalt kõrges hinnas. Sama sõnumi kinnitas USA asepresident ka isiklikult üle kõigile kolmele Balti riigile. Talle teeb rõõmu, et Eesti kuulub nende riikide hulka, kelle kaitsekulutused küünivad kahe protsendini ning et Läti ja Leedu jõuavad selle tasemeni järgmisel aastal. NATO rolli osas on meil asepresident Pence'iga väga sarnane seisukoht – allians tähendab heidutust ja garantiisid, aga ka kohustusi. Võetud kohustusi peavad liikmesriigi täitma, sest ainult nii on NATO tugev. Aga rahu saavad luua vaid tugevad," ütles president Kaljulaid pärast kohtumist.

Riigipea tänas omalt poolt asepresident Pence'i tugeva sõnumiga kõne eest, mille ta pidas Müncheni konverentsil laupäeva hommikul, kus asepresident rõhutas, et Ameerika Ühendriikide jaoks on Euroopa asendamatu liitlane eriti julgeolekuvallas; et nad peavad kinni oma lubadustest ning jagavad Euroopaga ühiseid väärtusi nagu vabadus, demokraatia ja õigusriigi põhimõtted, teatas presidendi kantselei.

Kohtumisel arutati ka olukorda Ukrainas ning Minski lepete täitmist. "Rõhutasin, et Ukrainat rünnates on Venemaa on rikkunud rahvusvahelist õiguse põhimõtteid. Venemaal ei ole Ukrainas mingit "eriõigust" ega saa olla ka mingeid erihuve. Seepärast on oluline, et riigid, kes mõtlevad nii nagu meie, seisaks ühtselt praeguste sanktsioonide eest," sõnas Kaljulaid.

Pence: USA on transatlantilisele liidule tõeliselt pühendunud

"Ühendriigid on ja jäävad alatiseks teie suurimaks liitlaseks. Võite kindlad olla, et president Trump ja meie rahvas on transatlantilisele liidule tõeliselt pühendunud," ütles Pence oma kõnes Müncheni julgeolekukonverentsile kogunenud Euroopa liidritele, kelle hulgas oli ka Saksa kantsler Angela Merkel.

"President (Donald Trump) palus mul edastada täna siin sõnumi, kinnituse, et Ameerika Ühendriigid toetavad tugevalt NATO-t ja et me täidame vääramatult oma kohustusi selles transatlantilises alliansis," lisas USA asepresident. "Ärgu keegi kahelgu meie pühendumuses."

Pence manitses aga liitlasriike samuti oma kohust täitma. "Lubadus kaitsekoormat jagada on jäänud liiga paljudel ja liiga pikalt täitmata ning see õõnestab alliansi alusmüüri," hoiatas ta. "On aeg rohkem ära teha."

Asepresident ei ähvardanud aga Trumpi moel liitlased toetuseta jätta, kui nad oma panust kaitsekulutuste näol ei suurenda.

Pence ütles, et USA ise suurendab kaitsekulutusi tunduvalt, et "kaitsta oma riiki ja meie lepinguliitlasi tänaste tuntud ja homsete tundmatute ohtude eest".

USA paneb Venemaa Minski lepete täitmise eest vastutama

USA asepresident lubas ka, et Ühendriigid panevad Venemaa kandma vastutust Minski lepete täitmise ja eriti Donbassi konflikti deeskaleerimise eest.

Pence rõhutas, et Venemaa peab Minski leppeid täitma, et Ida-Ukraina konfliktile oleks võimalik lahendus leida.

"Ja ma tahan öelda, et USA nõuab ka edasipidi Venemaalt oma kohustuste täitmist," lisas ta.

President Donald Trumpi välispoliitika põhimõtteid tutvustanud Pence'i sõnul peab rahvusvaheline kogukond Venemaa Ukrainas toimuva eest vastutusele võtma ja nõudma riigilt 2015. aastal sõlmitud rahuleppe täitmist.

Seekordse Müncheni julgeolekukonverentsi põhifookus on Atlandi-ülesed suhted pärast Donald Trumpi valimist USA presidendiks.