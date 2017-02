Iraagi väed alustasid pealetungi Mosuli lääneosale

Iraagi relvajõudude soomukid Mosuli lääneossa suundumas. (Foto: AFP/Scanpix)

"Meie väed alustasid kodanike vabastamist Daeshi terrori alt," ütles Iraagi peaminister Haider al-Abadi televisioonis edastatud lühikeses kõnes, kasutades äärmusrühmituse Islamiriik (IS) araabiakeelset lühendit Daesh.

"Me kuulutame välja operatsiooni uue faasi alguse. Me tuleme, Niineve, et vabastada Mosuli lääneosa," lisas ta Mosulit ümbritsevale provintsile osutades.

Föderaalpolitsei ja siseministeeriumi väed alustasid pealetungi uut etappi Mosuli lennuväljast, mis asub linna lõunaservas, Tigrise jõest läänes.

Valitsusväed vallutasidki pühapäeva hommikul Mosuli lennujaama ümbruses lühikese ajaga viis küla.

"Alustasime operatsiooni kell 7 hommikul (Eesti aeg kell 6)...Liigume lennujaama poole," ütles siseministeeriumi kiirreageerimisüksuste komandör Abbas al-Juburi rindejoone lähistel AFP-le. "Hävitasime kaks autopommi ja tapsime mitu Daeshi liiget."

Džihadistid on Mosulit kaitstes tugevat vastupanu osutanud, sest linn on nende viimane suurem keskus Iraagis ja koht, kus rühmituse liider Abu Bakr al-Baghdadi kuulutas 2014. aastal välja "kalifaadi".

Mosuli idaosa vallutamiseks kulus Iraagi kogenenuimatel vägedel, terroritõrjeteenistuse eriüksustel üle kahe kuu.

Operatsiooni alustati 17. oktoobril, pärast Ida-Mosuli vallutamist tehti paus, et asuda nüüd pealetungile linna läänekaldale, kus asub ka kitsaste tänavatega vanalinn.

Iraagi õhujõud heitsid laupäeval Islamiriigi valduses olevatesse Mosuli linnaosadesse miljoneid lendlehti, milles hoiatati tsiviilelanikke peatselt algava pealetungi eest.

Lendlehtedes antakse kodanikele nõu, kuidas valmistuda Iraagi valitsusvägede tulekuks ja kuidas neid vastu võtta. Lisaks soovitatakse islamistidel relvad maha panna.

Luurekonsultatsioonide organisatsiooni Soufan Group analüütiku Patrick Skinneri hinnangul tulevad lahingud Lääne-Mosuli pärast raskemad, võitlust on oodata iga maja pärast.

Ajaloolise linnasüdame ümbruse tänavad on kitsad, nii et paljud sõjamasinad ei mahu sealt läbi. Ka arvatakse, et etniliselt kirevama Ida-Mosuli kõrval on linna lääneosa ühtsem ja džihadistidel on seal suurem toetus.

"IS-i vastupanu võib selles piirkonnas olla tugevam, mistõttu on veelgi tähtsam puhastada Mosuli vallutamise järel linna täielikult selle rakukestest," ütles mõttekoja Sõjauuringute Instituut Iraagi-analüütik Emily Anagnostos.

Lahing Mosuli pärast pole seni kardetud humanitaarkatastroofi kaasa toonud, ent ÜRO humanitaarkoordinaator Iraagis Lise Grande hoiatas linna lääneosa vallutamisega seotud suurte riskide eest.

Lääne-Mosuli elanikud on teatanud rasketest olmetingimustest ning toidunappusest.

Abiorganisatsioon Save the Children hoiatas pühapäeval, et Mosuli lääneosas on lõksus 350 000 last, ning kutsus Iraagi vägesid ja nende liitlasi lapsi kaitsma ning tsiviilrajatisi mitte sihikule võtma.

Iraagi vägedega on kaasas ka BBC ajakirjanik Quentin Sommerville, kelle postitusi saab jälgida SIIN.