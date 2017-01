Tuhanded inimesed naasevad külma trotsides Ida-Alepposse

Pärast nelja aastat Alepposse naasnud abielupaar Hanano piirkonnas mošeevaremete juures. (Foto: AFP/Scanpix)

Tuhanded süürlased on hakanud tagasi minema varem mässuliste käes olnud Ida-Alepposse, kuigi ilm on seal külm ning majad varemeis.

Viimastel päevadel on Hanano elurajooni naasnud umbes 2200 perekonda, rääkis ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti (UNHCR) esindaja Süürias Sajjad Malik Reutersile.

"Inimesed tulevad Ida-Alepposse, et näha oma poode, maju, et näha, kas hoone on veel püsti ja ega maja pole ära rüüstatud. Et näha, kas nad saaksid tagasi tulla," kirjeldas Malik.

Samas ei kannusta ÜRO inimesi Ida-Alepposse naasma, sest Maliku sõnul on seal praegu äärmiselt külm ilm. Majadel ei ole aknaid ega uksi ning puuduvad seadmed toidu valmistamiseks. ÜRO aitab inimestel end taas sisse seada, andes neile magamismatid ja -kotid ning kiled katkiste akende katmiseks.

Hanano oli üks esimesi piirkondi, mis 2012. aastal mässuliste valdusesse langes, ning ka esimene linnaosa, mlle Süüria valitsusväed linna tagasivõtmisel taas enda kontrolli alla said. Valitsusvägede pealetungi ajal põgenes tuhandeid inimesi omal käel, 35 000 võitlejat ja tsiviilisikut evakueeriti detsembri lõpus.

Pärast pikki kuid väldanud Süüria ja Venemaa õhurünnakuid kulub Maliki sõnul Ida-Aleppo ülesehitamiseks tükk aega, kuid praegu on tähtsaim, et inimestel oleks soe ja neil oleks toitu. ÜRO toetusel jagatakse 21 000 inimesele kaks korda päevas sooja toitu ning 40 000 inimest saab iga päev leiba. Üle 1,1 inimesele on tagatud ligipääs puhtale veele, mida viiakse neile pudelites ja paakides.

Kohapeal töötavad mobiilsed kliinikud ning rohkem kui 10 000 last on vaktsineeritud lastehalvatuse vastu. Kuna tuhanded lapsed ei ole saanud tükk aega koolis käia, vajavad nad taas haridussüsteemiga liitumiseks integratsiooniklasse, rääkis UNHCRi esindaja.

Kuna mässuliste käes olnud alal ei peetud registrit sündide, surmade ja abielude üle, aitab UNHCR valitsusel inimestele dokumente välja anda.

Pommitamises on hävinenud haiglad, koolid, teed ja majad ning ka kas peamist pumbajaama. Malik, kes on sellist tööd pikka aega teinud, ütles, et purustuste tase ületab kõike, mida ta varasemates konfliktipaikades nagu Afganistanis ja Somaalias on näinud.