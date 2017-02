Kanada võtab vastu 1200 islamistide tagakiusatud jeziidi

Sinjarist pagenud jeziidi sekti liikmed põgenikelaagris. (Foto: Reuters/Scanpix)

Kanada võimud kavatsevad Iraagist vastu võtta 1200 jeziidi vähemusse kuuluvat inimest, keda sunniitlik äärmusrühmitus Islamiriik (IS) on viimastel aastatel eriti vihaselt taga kiusanud, teatas teisipäeval migratsiooniminister Ahmed Hussen.

Ministri kinnitusel on juba 400 jeziidi lennukiga saabunud.

Kanada langetas otsuse jeziidide osas möödunud sügisel. Algselt oli kavas tuua riiki vaid naisi ja tüdrukuid, kuid Husseni sõnul võetakse nüüd ka poisse.

Kogu ettevõtmine läheb maksma umbes 20 miljonit eurot.

Inimõigusühendus Human Rights Watch (HRW) teatas esmaspäeval, et pühasõdalastest võitlejad, kelle inimõigusrikkumised jeziidi naiste vastu on dokumenteeritud, vägistavad ja piinavad ka sunniaraablastest naisi. HRW tuvastas juhtumeid tahtevastastest kinnipidamistest, peksmistest, sundabieludest ja vägistamistest, mille IS-i võitlejad panid toime Hawijah' linnast põgenenud naiste vastu.

HRW sõnul pole sunniaraablastest naiste vastu toime pandud rikkumised pälvinud piisavat rahvusvahelist tähelepanu.

IS, mis kuulutas 2014. aastal välja Iraagi ja Süüria aladest koosneva kalifaadi, järgib enda väitel sunniitliku islami ranget versiooni, mida väidetavalt järgiti prohvet Muhamedi eluajal.

Selle võitlejad on üritanud õigustada jeziidi vähemusse kuuluvate naiste massilist vägistamist ja orjastamist põhjendusega, et viimased on polüteistid. HRW kogutud tõenditest selgub ka, et IS-i võitlejad süüdistavad sunniaraablastest naisi enne nende inimõiguste rikkumist usust taganemises.

Jeziidid on kurdi keelt kõnelev vähemus, mis elab peamiselt Sinjari mäe ümbruses Mosuli ja Süüria piiri vahelisel alal. Pärast seda, kui Islamiriigi vastased jõud vallutasid eelmisel aastal Sinjari tagasi, on avastatud ühtekokku 29 massihauda ühtekokku vähemalt 1600 surnukehaga.

Euroopa Parlamendi maineka möödunud aasta Sahharovi inimõiguste auhinna said seksiorjadena äärmusrühmituse Islamiriik (IS) käes vangis olnud jeziidi naised, kellest on saanud oma rahva eestkõnelejad.

Euroopa Parlament on määratlenud Islamiriigi kuritegusid kristlaste, jeziidide ja teiste usuvähemuste vastu genotsiidina.