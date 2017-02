RBK: Admiral Kuznetsovi missioon Süüria lähistele läks maksma rohkem kui 7,5 miljardit rubla

Norra kaitsejõudude tehtud foto Vene lennukikandjast Admiral Kuznetsov 19. oktoobril Torndheimi lähistel rahvusvahelistes vetes. (Foto: AFP/Scanpix)

Summa sisse on arvestatud kulud, mida tuli kanda seoses kütuse, meeskonna töötasu ning Admiral Kuznetsovil paiknenud sõjalennukitega.

Süüria operatsioonil kasutati Venemaa ainsat lennukikandjat esimest korda reaalses sõjategevuses. RBK hinnangul läks lennukikandja kaasamine maksma vähemalt 7,5 miljardit rubla (umbes 118 miljonit eurot), kuid on võimalik, et tegelikud kulud ulatuvad 10 miljardi rublani (umbes 157 miljoni euroni).

Admiral Kuznetsovi saatsid 15. oktoobril alanud missioonil lahinguristleja Pjotr Veliki, allveetõrjelaevad Viitseadmiral Kulakov ja Severomorsk, dessantlaev Aleksandr Šabalin, tanker Lena, varustuslaev Sergei Ossipov ja puksiir Nikolai Tšiker. Tõenäoliselt olid neid saatmas ka allveelaevad.

Kogu lennukikandjarühma missiooni Vahemere idaossa peeti algusest peale analüütikute poolt sõjalises mõttes ebaotstarbekaks ning selles nähti eelkõige Venemaa soovi demonstreerida maailmale, eelkõige lääneriikidele, et Vene merevägi on saavutanud võimekuse tegutseda pikka aega kodumaast kaugel ning et Moskva on "maailmamerel tagasi". Lisaks möödus lennukikandjarühm lähedalt mitmest NATO liikmesriigist ja seetõttu käisid Vene sõjalaevu jälgimas näiteks Norra, Briti, Prantsuse, Hispaania ja Portugali relvajõud.

Samas leidsid missioonil aset mitmed tõrked. Näiteks kukkus Vahemerre kaks sõjalennukit - MiG-29/KUBR ja Su-33.