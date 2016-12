Halonen: meedia liialdab pingetega Läänemere piirkonnas

Tarja Halonen. (Foto: Ülo Josing/ERR)

Soome endine president Tarja Halonen on seisukohal, et olukord Läänemere piirkonnas ei ole nii pingeline kui meedia seda kujutab.

"Soome meedia paisutab seda teemat," ütles Halonen reedel ajalehes Helsingin Sanomat avaldatud usutluses.

Kaks ametiaega Soomet juhtinud Halonen hoiatas, et hirmu tekitamine on julgeolekupoliitikas halvim. Hirm toob tema sõnul kaasa liialdusi mõlemalt poolt.

Halonen on alati vastustanud Soome NATO-liikmesust ja on sama meelt ka praegu. "Mind on Ühendriikide presidendile George W. Bushille esitletud naisena, kes takistas Soome liitumist NATO-ga," meenutas endine riigipea.

Halonen on pettunud, et jätkusuutlik areng ei ole Soomes praegu tõusuteel. "Tuleb mõista, et ka terrorism juurdub just piirkondades, kus on puudujääke kestlikus arengus," lausus ta.