Mikser Soomes: Eesti eesmärk eesistujamaana on hoida Euroopa ühtse ja otsustusvõimelisena

Eesti eesmärk Euroopa Liidu eesistujamaana on hoida Euroopa ühtse ja otsustusvõimelisena, ütles teisipäeval Soomes visiidil olev välisminister Sven Mikser.

Soome presidendi Sauli Niinistö ja välisministri Timo Soiniga kohtunud Mikseri sõnul keskendutakse eesistumisperioodil uuendusmeelse majandusega, turvalise ning kaasava Euroopa rajamisele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kommenteerides USA presidendi Donald Trumpi kehtestatud sissesõidukeeldu, ütles Soome välisminister Timo Soini, et iga riik otsustab ise, keda oma territooriumile lubada, ent Soome seisukohalt on oluline, et järgitaks rahvusvahelist õigust.

Mikser rõhutas kohtumistel Helsingis, et Eestit ja Soomet seob pikk ajalooline sõprus. Mikser õnnitles Soomet 100. aastapäeva puhul ning arvas, et mõlemat riiki ees ootavad juubeliüritused on hea võimalus naabrit paremini tundma õppida.

Transatlantilistest suhetest, Euroopa julgeolekust ja kaitseküsimustest kõneldes rõhutas välisminister Mikser Ameerika Ühendriikidega lähedase suhte ning EL-i ja NATO partnerluse olulisust.

"Soome on lähedane partner, kes panustab julgeolekusse Läänemere piirkonnas ning seeläbi Euroopa julgeolekusse tervikuna. Nii Soomel kui Rootsil on lähimate partnerriikidena NATO-ga eriti lähedane suhe ning meie huvides on seda igati jätkata," ütles Eesti välisminister.

Euroopa Liidu päevakajalistest teemadest ning Eesti eelseisvast eesistumisest kõneldes andis Mikser ülevaate ettevalmistustest ning prioriteetidest. Brexitist kõneldes oldi ühel meelel, et Ühendkuningriigiga on oluline säilitada lähedane koostöösuhe kohustusi ja õigusi arvesse võttes.

Veel kõneldi viimastest arengutest Ukrainas ning suhetest Venemaaga. Samuti räägiti vastastikuste kandidatuuride toetamisest rahvusvahelistes organisatsioonides. Rändekriisist rääkides toonitas Mikser, et Eesti teeb omalt poolt kõik, et riiki saabunud varjupaigataotlejad ka edukalt ühiskonda integreerida. "Eesti on valmis täitma endale võetud rahvusvahelisi kohustusi põgenikega seoses," rõhutas Mikser.

Majandusest rääkides märkis Mikser, et igapäevaselt tihedalt seotud Eestil ja Soomel on soov koostööks pea kõigis valdkondades ning suhted on tihedad ja head.