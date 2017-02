ERR Brüsselis: Pence lubas, et USA toetab Balti riike

Brüsseli tippametnikega kohtunud USA asepresident Mike Pence ütles, et USA kaitseb Balti riike ja Poolat Venemaa eest, kes on tema sõnul näidanud soovi joonistada ümber Euroopa riigipiire.

Ülemkogu presidendi Donald Tuski sõnul oli kohtumist USA asepresidendiga kõigil väga vaja selleks, et mõista, mida Washingtonis mõeldakse rahvusvahelisest olukorrast ja Euroopa Liidust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Emotsionaalse kõne pidanud Tuski sõnul on kogu Lääne jaoks oluline, et säiliks rahvusvahelisel õigusel põhinev maailmakord, kus brutaalne jõud ja egoism ei määra kõike.

"Kuuldused Lääne hukust on kõvasti liialdatud. Need, kes seda maailmakorda lammutada soovivad, prognoosides Lääne-järgset korda, peavad teadma, et oleme selle kaitsel kindlameelsed. Aga peaksime ühes kokku leppima - selles, et NATO idee ei ole iganenud, nagu ka väärtused, millel see põhineb," sõnas Tusk.

Pence'i sõnul on USA jätkuvalt pühendunud koostööle Euroopa Liiduga. Meenutades Brüsselis aasta eest toimunud enesetapurünnakuid, kutsus Pence Euroopa Liitu üles suurendama koos USA-ga pingutusi terrorismiga võitlemisel.

"Lisaks ühisele terrorismile vastuseismisele, peame tugevalt kaitsma Euroopa riikide suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Olukorras, kus Venemaa püüab riigipiire jõuga ümber kujundada, jätkame Poola ja Balti riikide toetamist NATO liitlaste suurendatud kohaloleku kaudu. Mis puudutab Ukrainat, siis USA peab Venemaad vastutavaks," rääkis Pence.

NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga kohtumise järel ütles Pence, et USA teeb oma osa Euroopa kaitsmisel. Asepresidendi sõnul ei kesta aga ameeriklaste kannatus igavesti, mistõttu peavad ka liitlased nüüd kaitsekulutusi tõstma hakkama nagu valitsusjuhid Walesis kokku leppisid.

"Nagu kaitseminister James Mattis Belgias vaid paari päeva eest ütles, et kui olete riik, kes on täitnud 2 protsendi eesmärgi, on meil vaja teie abi, veenmaks teisi tegema sama. Kui teil on plaan, kuidas selle määrani jõuda, on alliansil vaja, et te seda kiirendaksite. Ja kui teil veel plaani pole, ja need on minu sõnad, mitte Mattise omad, siis hankige endale plaan!" rääkis Pence.

Müncheni julgeolekukonverentsil USA asepresidendi Mike Pence'iga kohtunud president Kersti Kaljulaidi arvates ei ole mõtet kahelda asepresidendi sõnades riigi pühendumuses NATO-le.

"Asepresident Pence'i näol on tegu kogenud inimesega, kes teab, mida ta teeb. Ja mulle ei jäänud vähimatki kahtlust, et ta uskus, et need sõnad, mida ta ütles, on ja jäävad järgmiseks neljaks aastaks niimoodi öelduna kehtima. Sellist tunnet polnud, et asepresident kahtleks suutlikkuses Ameerika Ühendriikide poliitikat hoida NATO ja Euroopa Liidu suunal sellisena nagu ta on juba Münchenis välja öelnud," kommenteeris Kaljulaid.