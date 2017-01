Rootsi politsei uurib väidetavalt Facebooki otseülekandes näidatud grupivägistamist

Rootsi politsei uurib Uppsalas toimunud grupivägistamist, mida väidetavalt näidati Facebookis otseülekandes.

Tunnistajad teatasid politseile pühapäeva hommikul, et ühes sotsiaalvõrgustiku privaatrühmas on otseülekanne vägistamisest, vahendasid "Aktuaalne kaamera" ja The Local.

Uppsala politsei kutsus inimesi üles mitte levitama videot arvatavast rünnakust, sest see raskendab kriminaalkuriteo uurimist ning kahjustab ohvri ja kahtlustatavate huve.

Prokuröride sõnul ei ole nad veel täielikku videot väidetavast vägistamisest saanud ning nad usuvad, et seda ei pruugi olemas olla. Politsei kutsus inimesi üles andma salvestatud video korrakaitsjatele, kuid siiani ei ole keegi seda teinud.

"Kuni meil ei ole videot, me ei saa kindlalt öelda, et see on olemas," sõnas uurimist juhtiv prokurör Pontus Melander teisipäeval Aftonbladetile. "Kas te ei arva, et nii mina kui ka teie oleksime selle video saanud, kui see oleks olemas?" küsis ta.

Rootsi asepeaprokurör Magnus Berggren kinnitas The Localile, et neil ei ole videot. "See võib tähendada, et seda pole olemas. Samas me ei saa midagi kindlat öelda," lisas ta.

Esmaspäeval ütles Berggren, et politsei ja prokuratuur on saanud kuvatõmmiseid ja ühe klipi videost, kuid mitte seda osa, kus väidetavalt näidatakse vägistamist.

Mitu pealtnägijat kirjeldasid, et nägid videost, kuidas peaaegu teadvusetult naiselt tiritakse riideid seljast. Berggren ütles, et pealtnägijate küsitlemine jätkub.

"Selleks, et saada võimalikult selge pilt, me küsitleme inimesi, kes on näinud vähemalt mõnda osa Facebooki otseülekandest," ütles ta The Localile.

"Film oleks muidugi olnud keskne tõend, kuid on ka teisi tõendeid," lisas ta.

Uurijad on küsinud ka Facebookilt, kas on videost on olemas salvestatud versioon, kuid siiani ei ole seda saadud.

Berggreni sõnul on kolm meest vahistatud kahtlustatuna naise vägistamises. Ohver on sündinud 1986. aastal, kahtlustatavad 1992., 1996. ja 1998. aastal.

Berggreni sõnul on üks meestest vahistatud "küllaldase aluse" põhjal, mis on Rootsi seaduse kohaselt kõrgema astme kahtlustus, ning kaks meest madalama astme kahtlustuse põhjal.

Prokuröridel on kolmapäeva keskpäevani aega otsustada, kas paluda kohtult luba kahtlusaluste eelvangistuseks või lasta nad vabaks.

Juhtum tõstatas küsimuse, kas Facebook suudab kontrollida levitatavat sisu.