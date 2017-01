Guy Verhofstadt (keskel) 30. jaanuaril Chatham House'ist väljumas. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Tulin just USAst tagasi ja minu hinnangul on meil kolmas ELi õõnestav rinne... ja see on Donald Trump," ütles Verhofstadt Reutersi teatel Londonis mõttekojas Chatham House peetud kõnes.

Kahe teise ohuna, kes ELi projekti edenemise vastu on töötanud, tõi ta välja Putini ja islamiäärmusluse.

Ta meenutas, kuidas Trump rääkis väga pooldavalt võimalusest, et teisedki riigid hakkavad tahtma Euroopa Liidust lahkuda, ning avaldas lootust, et Euroopa Liit laguneb.

Verhofstadt, kes oli üheksa aastat Belgia peaminister ning on alates 2009. aastast kuulunud Euroopa Parlamenti, ütles, et ELil on mitmeid probleeme, kuid lahendus on riigide suurem koostöö. "Liidu lagunemine oleks katastroof /.../ mitte üksnes Euroopale, vaid arvan, et ka meie liitlastele ja maailmale," sõnas ta.

Mõned britid on kritiseerinud Verhofstadti määramist Euroopa pealäbirääkijaks Brexiti üle, sest lahkumise pooldajate arvates on tegu fanaatilise föderalistiga.

Verhofstadt väljendas taas oma kahetsust brittide otsuse üle ning ütles, et Euroopa ei aktsepteeri Suurbritannia valikulist lahkumist ning neil tuleb lahkumisega kaasnevaid kohustusi täita ja vastutus võtta. Samas märkis Verhofstadt, et julgeolekuküsimuste üle, mis on viimase 1,5 aasta jooksul Euroopas teravnenud, tuleb läbi rääkida Euroopa vabaturu ja kaubandusküsimustest eraldi.

Brexit annab läbirääkija sõnul võimaluse Euroopat reformida ning vältida liidu edasist lagunemist. Trumpi presidendiks valimine peaks tema hinnangul Euroopa Liidule mõjuma äratusena.