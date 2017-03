Avdijivkas pole siiani elektrit

Ukraina sõdur Avdijivka lähistel kaevikus. (Foto: SIPA/Scanpix)

"Kella 7.00 seisuga 13. märtsil puudub tsentraalne elektrivarustus. Soojust saab linnas keskkütte kaudu Avdijivka koksitehasest. Loodud on veevarud linna veereservuaaris, mis mahutab neli tuhat kuupmeetrit vett. Sotsiaalasutustele, millel pole tagavaratoidet, on antud kuus päästeteenistuse generaatorit," seisis ministeeriumi teates, vahendas Unian.

Ukraina terrorismivastase operatsiooni (ATO) teatel rikkusid Kremli-meelsed võitlejad pühapäeval taas Minski lepet. Umbes kella 19 ajal avasid venelased tule Ukraina sõdurite positsioonide suunas. Kella 21.15 ajaks oli Ukraina relvajõudude üksuste suunas välja tulistatud üle kümne raketi, teatas ATO.

Lisaks on ATO pressikeskuse teatel viimastel päevadel tunduvalt suurenenud terrorioht Donetski ja Luganski regioonide infrastruktuuriobjektidele ja on tehtud katseid siseneda Ukraina jõudude kontrolli all olevale territooriumile. Seetõttu korraldab ATO peakorter koos terrorivastaste operatsioonide üksustega vastuoperatsioone ning ka politsei on viidud kõrgendatud valmisolekusse.

Inimesi kontrollitakse nii kontrollpunktides kui rahvarohketes kohtades. Sellised meetmed on ajutised ja ATO kinnitusel mõeldud ainult tsiviilelanike kaitsmiseks.

Pühapäeva jooksul toimus kokku üle 30 tulistamise ja haavata sai kolm Ukraina sõdurit.