Charlie Hebdo meenutab rünnaku aastapäeva musta huumoriga

Charlie Hebdo rünnaku teist aastapäeva meenutava eriväljaande esikaas. (Foto: Eric Feferberg/AFP/Scanpix)

Ajakirja eriväljaanne ilmub kolmapäeval. Selle kannel on naerev mees, kes piilub sisse džihadisti automaatrelva AK-47 torust pealkirja all: "2017, lõpuks ometi, valgus tunneli lõpus", vahendab thelocal.fr.

Rünnakus 2015. aasta 7. jaanuaril hukkus 12 inimest, nende hulgas mitu Prantsusmaa populaarsemat karikaturisti.

Rünnaku teise aastapäeva ajakirja kaane joonistas uue põlvkonna karikaturist Foolz, kes on asunud tapetud kunstnike nagu Cabu, Charb ja Wolinski asemele.

Rünnaku esimest aastapäeva meenutanud ajakirja kaanel oli Jumal Kalašnikovi automaadiga pealkirja all "Üks aasta möödas, tapja endiselt jooksus". Seda ajakirja müüdi üle miljoni koopia.

Vennad Said ja Cherif Kouachi, kes viisid rünnaku läbi al-Qaeda Jeemeni haru nime all, said Pariisi põhjaosas tulevahetuses politseiga surma.