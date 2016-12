Duterte: viskasin korruptandi helikopterilt alla ja võin seda veelgi teha

Filipiinide president Rodrigo Duterte. (Foto: Reuters/Scanpix)

Filipiinide president Rodrigo Duterte ähvardas taifuuniohvritele peetud kõnes korrumpeerunud ametnikud helikopterilt alla visata, kinnitades, et on seda varemgi teinud.

"Kui olete korrumpeerunud, toon ma teid helikopteriga Manilasse ja viskan välja," ütles korruptsioonile ja uimastitele sõja kuulutanud Duterte BBC teatel.

President ähvardas helikopterilt alla heita kõik, kes kavatsevad tema lubatavat rahalist abi varastada. "Olen seda varemgi teinud, miks ma ei peaks seda uuesti tegema," ütles ta.

Duterte sõnul oli tema varasem ohver või ohvrid pantvangi tapnud inimröövijad. Pole teada, kus või millal see aset leidis.

Kõne pidas Duterte teisipäeval, neljapäevaks ei soovinud ta aga oma väljaöeldust enam midagi teada. "Helikopter, et keegi alla visata? Kui see ka tõsi on, siis ma ei tunnista seda," sõnas president ABS-CBNile antud intervjuus.

Sarnaseid vastuolulisi väiteid on Duterte esitanud varemgi. 16. detsembril ütles ta BBC-le, et lasi Davao linnapeana maha kolm kurjategijat. Hiljem silus tema pressiesindaja öeldut ja manitses Dutertet mitte sõna-sõnalt võtma.

Duterte oli kakskümmend aastat Davao linnapea ning selle aja jooksul langes kuritegevus tunduvalt. Samas süüdistati teda ka surmasalkade rahastamises. Presidendina on Duterte lubanud korruptsiooni ja uimastid Filipiinidelt välja tõrjuda, isegi kui selleks tuleb vajadusel ohverdada miljoneid inimelusid.

Alates Duterte algatatud uimastitevastasest võitlusest on politseinikud, omakaitseväelased ja palgasõdurid tapnud ligi 6000 inimest. Opositsioonipoliitikud ja inimõiguslased on kutsunud üles Dutertet tagandama, kuid riigis korra loomist ihkavate valijate hulgas on president jätkuvalt väga populaarne.