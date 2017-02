Asevälisminister: NATO vägede paigutamine kujutab endast ohtu

Venemaa asevälisminister Aleksei Meškov. (Foto: TASS/Scanpix)

Meškov ütles RIA Novosti teatel, et Venemaa jälgib olukorda tähelepanelikult ja ning astub samme oma riikliku julgeoleku kindlustamiseks.

"See samm on loomulikult meie jaoks ohuks," selgitas asevälisminister. "Ja kes ütles, et see kõik sellega piirdub? Meil ei ole sellist informatsiooni. Esimest korda pärast Teist maailmasõda näeme me Saksa sõdureid oma piiride ääres."

Samuti avaldas minister arvamust, et siia saadetavad jõud pole üldsegi nii tühised kui väidetakse. Lisaks tuleb Meškovi arvates pöörata tähelepanu sellele, et siia rajatavad baasid võimaldavad NATO vägesid vajadusel kiiremas korras täiendada ja et märkimata ei saa jätta ka asjaolu, et rotatsioon võimaldab kokkuvõttes siinsete olude jaoks koolitada väga suure hulga sõdureid.

Varem teatas Venemaa, et Rumeenia näol on tegu NATO eelpostiga, kus asub Venemaa julgeolekut ohustava NATO raketikilbi osa.

Esmaspäeval saabus Tapale üle 50 ühiku Ameerika Ühendriikide sõjatehnikat, sealhulgas neli tanki Abrams M1A2 ning 15 jalaväe lahingumasinat Bradley.

Saabunud tehnikat hakkab kasutama Tapal paiknev Ameerika Ühendriikide maaväe 4. jalaväediviisi 68. soomusrügemendi 1. pataljoni C-kompanii. Üksuse isikkoosseis jõudis Eestisse eelmise nädala reedel.

Üksuse paiknemine Eestis on osa 2014. aastal käivitunud Ameerika Ühendriikide operatsioonist Atlantic Resolve Kirde-Euroopas, mille eesmärgiks on NATO julgeolekumeetmete tugevdamine. Sarnaselt Eestiga paigutas USA üksusi ka Lätti, Leetu ja Poola.

Kevadel peaksid nimetatud riikides hakkama tegutsema ka Varssavi tippkohtumise otsuse alusel moodustatud rahvusvahelised NATO pataljonid, mida Eestis juhib Suurbritannia, Lätis Kanada, Leedus Saksamaa ja Poolas USA.