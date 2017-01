Itaalias lumelaviini alla jäänud hotellist on leitud 15 surnukeha

Päästetööd laviini alla jäänud hotelli juures. (Foto: Soccorso Alpino Speleologico Lazio/Reuters/Scanpix)

Lumelaviin tabas Rigopiano hotelli 19. jaanuaril. Viimastel tundidel on leitud hotelli rusudest nelja mehe ja kahe naise surnukehad, millega tõusis hukkunute arv 15-ni. Siiani on elusana leitud 11 inimest, vahendas BBC.

Jätkuvalt on kadunud 14 inimest. Teisipäeval peeti ka esimesed ohvrite matused.

"Me toimetame teooria järgi, et lumelaviin ei tabanud või hävitanud tingimata iga ruumi ning et me ei ole veel jõudnud hoone südamesse," rääkis päästeameti pressiesindaja Luca Cari.

Ta lisas, et päästjad tegutsevad ööpäev läbi ning on õrn lootus jätkuvalt ellujäänuid leida.

Cari sõnul on päästjad kaevanud hotellini viiva raja, mis võimaldab ka rasketehnikal hooneni jõuda. Nüüd püüavad tuletõrjujad tekitada 80 sentimeetri paksusesse betoonseina augu, et pääseda hotelli baari.

Itaalia president Sergio Mattarella on kutsunud üles "ühtsele tegutsemisele katastroofiga toime tulemisel".

Samas on tõstatatud küsimusi selle üle, kuidas päästeteenistused olukorraga tegelesid. Avalikuks on tulnud hädaabikõne restorani omaniku Quintino Marcello ja Pescaras päästetöid koordineeriva kohaliku ametniku vahel. Üleskirjutuse telefonikõnest avaldas päevaleht La Repubblica.

Kohaliku aja järgi kell 18.20, pärast hotelli kokkuvarisemist, rääkis Marcello ametnikule, et tema restorani kokk Giampiero Parete, kes viibis Rigopiano hotellis, võttis temaga viis minutit varem Whatsappi kaudu ühendust.

"Rigopiano hotell varises kokku. Mitte midagi ei jäänud alles. Ta on seal koos oma naise ja väikeste lastega. Tegutsege kiiresti. Minge sinna!" rääkis ta ametnikule.

Ajalehe andmetel kinnitas ametnik aga, et hotelliga on kõik korras, et tuletõrjebrigaad kontrollis seda hommikul. Tema sõnul oli kokku varisenud hoopis lambalaut.

Parete oli La Repubblica andmetel juba mõni aeg varem päästeteenistusega ühendust võtnud, kuid nemad rääkisid hotelli omaniku Bruno di Tommasoga, kes ei olnud enda sõnul lumelaviinist teadlik. Ta ei viibinud ise ka sündmuskohal.

Varem kurtsid ohvrite lähedased, et inimesed oleks tulnud juba enne lumelaviini evakueerida. Üks sugulane süüdistab võime aga selles, et nad ekslikult kinnitasid, et tema poeg on päästetud.

Samuti on tulnud ilmsiks, et hotelli omanik saatis mõni tund enne lumelaviini võimudele e-kirja, milles palus abi, öeldes, et hotelli külastajad on maavärinate tõttu hirmul ning on otsustanud jääda välja.