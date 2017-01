Netanyahu tahab Trumpilt seisukohta Iraani suhtes

Donald Trump ja Benjamin Netanyahu mullu septembris New Yorgis. (Foto: Kobi Gideon/Government Press Office/Reuters/Scanpix)

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tahab, et USA president Donald Trump lõpetaks maailma "kurdistava vaikimise" Iraani agressiooni suhtes.

Netanyahu esines kõnega kümnete diplomaatide ees rahvusvahelise holokausti mälestuspäeva eel.

Iraan taotleb juutide hävitamist, ütles Iisraeli valitsusjuht sõnavõtus.

"Suurim oht, millega silmitsi seisame, mis tuleneb vihast juutide ja juudiriigi vastu, lähtub Iraanist," ütles Netanyahu.

Iraani liidrid kutsuvad regulaarselt üles "iga iisraellase minemapühkimisele", lisas ta. Rahvusvahelise kogukonna reaktsioon on olnud "kurdistav vaikimine".

"Ma usun aga, et see muutub, sest ma rääkisin paari päeva eest president Trumpiga ning ta võttis sõna Iraani agressiooni suhtes, ta rääkis Iraani kavatsusest Iisrael hävitada, ta rääkis tuumaleppe olemusest ja sellest lähtuvast ohust," ütles ta.

Trump ja Netanyahu on vastu Iraaniga 2015. aastal sõlmitud tuumaleppele. Iisraeli valitsusjuhi sõnul ei välista see Iraanil tuumarelva ehitamist.

Samuti tähendaks Iraani sanktsioonide tühistamine Teheranile võimalust rahastada võitlejaid Lähis-Idas, ütles Netanyahu.

Netanyahu kommenteeris ka Euroopas väidetavalt levivat antisemitismi.

"On tõsi, et (juudivastane) viha on haudumas ja pragudest välja immitsemas," sõnas ta.