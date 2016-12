Moldova uus president eemaldas oma residentsilt Euroopa Liidu lipu

Igor Dodon (Foto: TASS/Scanpix)

Lisaks on veidi muudetud ka presidendi kodulehte ehk kui varem võis seda lugeda rumeenia (RO), inglise ja vene keeles, siis nüüd on rumeenia keelest sujuvalt saanud taas moldova (MD) keel, vahendas Interfax.

Kuigi Moldova põhiseadus ütleb, et Moldova riigikeel on moldova keel, siis leidis konstitutsioonikohus 2013. aastal, et nn moldova keel on tegelikult rumeenia keel ning samal seisukohal on ka keeleteadlased.

"President austab põhiseadust ja kutsub kõiki seda järgima," ütles presidendi pressiesindaja.

Venemeelne Dodon kogus presidendivalimistel 52,27 protsenti häältest, samas kui euroopameelne kandidaat Maia Sandu sai 47,73 protsendi valijate toetuse.