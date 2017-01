ERR Riias: välisministri sõnul peaks Läti aktiivsemalt EL-i tuleviku üle kaasa rääkima

Kaitsevägi on arendanud välja tüüpkasarmu, milles lihtsate nippidega on võimalik sõdurielu hõlpsamaks muuta. Ehkki kasarm äratab huvi ka liitlaste hulgas, pole Eesti kasarmutüübi võidukäik NATO-s lihtne. Liitlastel lihtsalt on erinevalt meist liiga palju kasarmuid.