Tšehhi presidendile ei meeldi uus Kremli infosõja vastu tegutsev üksus

Tšehhi president Miloš Zeman. (Foto: AFP/Scanpix)

Zeman andis oma pressiesindaja vahendusel mõista, et peab valitsuse otsust "riikliku tsensuuri" ja "mõttepolitsei" kehtestamiseks, vahendas Euobserver.

Tšehhi riigipea on korduvalt asunud välispoliitilistes küsimustes riigi valitsusest erinevale seisukohale. Näiteks on ta toetanud erinevaid Moskva seisukohti ning liigse Kremli-meelsuse tõttu on riigi senatis arutatud ka tema tagandamist.

Hetkel töötab üksuses 20 eksperti, ülesandeks on ennetada sekkumist Tsehhi valimistesse

Tšehhi valitsuse otsuse kohaselt alustas käesoleva aasta esimesele päeval siseministeeriumi haldusalas tegutsemist uus hübriidohtude vastane üksuse, mille eesmärgiks on muuhulgas ka võitlus libauudistega. Uues keskuses töötab hetkel täiskohaga 20 spetsialisti.

Põhjuseks on see, et Tšehhi võimudele on juba pikemat aega valmistanud muret libauudiseid levitavad veebikeskkonnad, mille niidid viivad sageli Moskvasse. Üheks libauudiste levitajate lemmikvaldkonnaks on kusjuures migratsiooni ja varjupaigataotlejaid puudutava valeinformatsiooni ringlusse paiskamine.

Uue struktuuriüksuse loomise tingis eriti Tšehhi valitsuse soov ennetada välisriigi sekkumist käesoleva aasta oktoobris toimuvate parlamendivalimiste protsessi. Uuringud on näidanud, et veebikeskkonnas toimuval desinformatsioonikampaanial on õnnestunud märkimisväärselt mõjutada avalikku arvamust ning seeläbi destabiliseerida ka riigi demokraatlikku süsteemi.

Kuigi lõpliku tõendusmaterjali kogumine on raske, usuvad Tšehhi ametnikud, et umbes 40 tšehhikeelse veebilehe taga seisab tegelikkuses Kreml. Nimetatud veebilehed levitavad äärmuslikke ideid, vandenõuteooriaid ning väga tihti ka ilmselgeid libauudiseid. Võimude hinnangul üritatakse nende veebilehtede abil muuta Tšehhi kui Läänele orienteeritud riigi poliitilist staatust.

Tšehhi valitsuse Euroopa asjade riigisekretär Tomáš Prouza selgitas, et Vene propaganda peamisteks eesmärkideks Tšehhi Vabariigis on külvata inimestesse usaldamatust, juurutada negatiivseid hoiakuid Euroopa Liidu ja NATO kohta ning keelitada inimesi eemale demokraatlikest protsessidest. "Nad üritavad kindlasti mõjutada valimisi sellega, et heidutavad neid valijaid, kes hääletaksid tõenäoliselt demokraatlike parteide poolt," nentis ta.

Muuhulgas on spetsialistide ülesandeks tuvastada desinformatsiooni ja üritada selle levikule vastu astuda. Näiteks on keskusel oma Twitteri-konto ning libauudiseid asutakse aktiivselt ümber lükkama ka siseministeeriumi veebilehel.

Samuti hakkab keskus pakkuma riigiametnikele koolitust, kuidas vältida šantaaži ning kuidas astuda vastu välisriikide lobitööle.

"Meie ülesandeks on vabade ja ausate valimiste tagamine," selgitas üks keskuse anonüümseks jäänud vanemametnikest. "Me koordineerime ettevalmistusi, et minimiseerida meie valimisi ähvardavaid ohte. Me vaatame tähelepanelikult, mis juhtub [kevadistel presidendivalimistel] Prantsusmaal ja [septembrikuistel parlamendivalimistel] Saksamaal ja vaatame, mida me saame sellest õppida Tšehhi Vabariigi jaoks."

Agitatsioon veebikeskkonnas muutus eriti aktiivseks seoses migratsioonikriisiga ning selle käigus tekkisid tänavatele ka meeleavaldused, kus protestijad hoidsid plakateid, millega rünnati Euroopa Liitu, NATO-t ja Saksamaa liidukantslerit Angela Merkelit. Veebikampaania on olnud massiivne ning selle tagajärjel on märkimisväärselt tõusnud inimeste hirm terrorismi ja Lähis-Idast pärit migratsiooni ees ning seda hoolimata sellest, et Tšehhi moslemikogukond on väga väike ning migratsioonikriisi põhilised probleemid riiki otseselt ei puudutanud.

Kui aga 2014. aasta novembris leidis aset meeleavaldus, kus kritiseeriti riigi presidenti Miloš Zemanit liigses Kremli-meelsuses, väitis üks nimetatud veebilehtedest AE News, et Zemani-vastane "Maidani-stiilis" mäss korraldati USA saatkonna poolt.

Tšehhi võimude ja meedia katsed AE Newsi tausta selgitamisel on seni liiva jooksnud. "See on nii hästi ära peidetud, et Tšehhi ajakirjanikel pole õnnestunud välja uurida, kes tegelikult selle veebilehe taga seisab," nentis Prahas asuva mõttekoja European Values asejuht Jakub Janda.

Luureametnikel aga kahtlusi pole - kahtlaste veebilehtede niidid viivad nende kinnitusel Prahas asuva Venemaa saatkonnani, mis oli märgilise tähtsusega sõlmpunkt juba külma sõja päevil, samuti mängivad rolli 45 000 inimeseni ulatuva Tšehhi vene kogukonna esindajad.

Tšehhi julgeolekuteenistuse BIS hinnangul on Vene luure riigis kõige aktiivsemalt tegutsemas ning BIS-i viimases raportis pööratakse tähelepanu just nimelt desinformatsioonikampaaniatele, mille üheks eesmärgiks on juurutada avalikkuses seisukohta, et "kõik valetavad".

Samal ajal on sarnase desinformatsiooni vastu tegutseva üksuse loomine kavandamisel ka Saksamaal ja Itaalias, kus on samuti tulemas valimised ja muud poliitiliselt olulised protsessid, vahendasid Deutche Welle ja Financial Times.