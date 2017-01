Trump intervjuus: NATO-l on suured probleemid

Donald Trump pressikonverentsil. (Foto: ABC News)

USA presidendiks valitud Donald Trump ütles esmaspäeval usutluses ajalehtedele Times ja Bild, et NATO on iganenud organisatsioon, millel on suured probleemid.

Tulevane riigipea tõi muu hulgas välja, et NATO pole lasknud ennast terrorismist kuigipalju segada. "Ma olen juba kaua aega rääkinud, et NATO on iganenud, sest see loodi väga palju aastaid tagasi ja hoopis teiste probleemide lahendamiseks," rääkis Trump.

"Meie peaksime kõiki neid liikmesriike kaitsma. Kuid paljud neist ei täida oma kohustusi ega maksa oma osa, mis on minu hinnangul ülekohtune Ühendriikide vastu. NATO on minu jaoks endiselt väga tähtis, kuid me oleme olukorras, kus oma kohustusi alliansi ees täidab vaid viis riiki. Vaid viis riiki maksab seda, mida on kohustatud. Viis. Seda pole palju," selgitas Trump.

Miljonär tõi ühtlasi välja, et umbes 70 protsenti NATO kõigist kuludest maksab USA.

"Mind hurjutati juba valimiste ajal kõvasti selle eest, et ma NATO kohta iganenud ütlesin. Aga iganenud on see just sellepärast, et ei saa terrorismiga kuidagi hakkama ja selle liikmed ei täida oma kohustusi," seletas Trump.

Tulevane riigipea rääkis samas intervjuus veel ka migratsiooni ja Brexiti teemadel.

Merkel põhjustas Brexiti

Trump avaldas arvamust, et Saksamaa liidukantsler Angela Merkel tegi katastroofilise vea, kui lasi sisserändajatel takistamatult riiki valguda. Trumpi hinnangul oli pagulaskriis just see "viimane kõrs, mis murdis kaameli selja" ja põhjustas Suurbritannia ühendusest lahkumise.

"Ma arvan, et Merkel tegi katastroofilise vea võttes kõik need illegaalid vastu ja see oli ka Brexiti üks põhjuseid," ütles Trump.

Tulevase riigipea hinnangul sai Saksamaa taolise poliitika tagajärgede kohta väga selge pildi Berliinis detsembris korraldatud terrorirünnakuga seoses.

Trump märkis siiski, et kavatseb alguses suhtuda hästi ja usaldada nii Saksamaa liidukantslerit ja ka Venemaa presidenti Vladimir Putinit. "Vaatame kaua see kestab. Ei pruugi üldse kaua kesta," lisas ta.

2015. aastal saabus Saksamaale 890 000 asüülitaotlejat, mullu umbes 280 000. Tulijate arv vähenes järsult pärast Balkani rändekanali sulgemist mullu märtsis ning seejärel EL-i ja Türgi vahel sõlmitud lepet, millega piirati migrantide liikumist Türgist Kreekasse üle Egeuse mere.

EL-ist lahkujaid tuleb veel

Trump sõnul lahkuvad pärast Suurbritannia minekut Euroopa Liidust ka mitmed teised riigid.

Trumpi hinnangul soovivad Euroopa riigid tagasi oma identiteeti, mis mõjutab otsust.

Suurärimehe hinnangul oli brittide lahkumine suurepärane asi pannes aluse USA ja Suurbritannia vahelisele kaubanduslepingule, mis on mõlemale riigile ülimalt kasulik. Trump avaldas lootust, et leping sõlmitakse võimalikult kiiresti, kuid jäädakse seejuures hoolikaks.

Ei välista tuumarelvi vähendavat lepet Venemaaga

Trump ütles ka, et on valmis leevendama Venemaa sanktsioone, kuid Moskvaga jõutakse kokkuleppele näiteks tuumarelvade märkimisväärses vähendamises.

Trumpi sõnul on Venemaa praegu santsioonide pärast pahane ja solvunud, kuid tema hinnangul võib siin olla võimalus asjade arenguks, millest väga paljud inimesed suurt kasu saavad.