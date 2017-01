Soini: Soome toetab Türgi liikmesuskõnelusi EL-iga

Soome välisminister Soini ja Türgi president Erdogan. (Foto: AFP/Scanpix)

Soini hinnangul tahab Soome, et Türgi oleks lähedal Euroopale ja selle väärtustele. Välisminister võttis muu hulgas üles surmanuhtluse teema ja nimetas murettekitavaks võimalust, et Türgi selle taas kasutusele võtab.

Türgi välisministeeriumi iga-aastasel suursaadikute päeval peetud kõnes rääkis Soini ka inimõigustest ning meedia- ja sõnavabadusest, mida demokraatlikult valitud valitsusel tuleb austada ka rasketel aegadel.

"Minu meelest on see, et opositsioonil tegutseda lubatakse, oluline osa parlamentaarsest demokraatiast. Valimistel ilmutatud rahva tahet tuleb austada," lisas ta.

Lisaks suursaadikutele rääkis Soini Ankaras ka Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga, välisminister Mevlüt Çavuşoğluga ja peaminister Binali Yıldırımiga.

"Oli väga põnev päev, mida mäletan kindlasti elu lõpuni," märkis ta.

Soini sõnul olid neil kohtumistel kõne all kõik ühiskondlikud teemad, aga ka NATO, Süüria ja Küpros.

"On tähtis, et Türgi suure NATO maana mõistaks Soome seisukohta. Kuigi me ei ole liikmed, ega kavatse ka praegu liikmeks pürgida, on koostöö meile tähtis."

Tema sõnul on Türgis hinnatud seda, et Soome mõistis sõjaväelise riigipöörde juba varakult hukka.

"Arvan, et olukord Türgis hakkab tasapisi leevenema. See šokk, mille riigiööre põhjustas, oli tohutu." Samas hindas Soini Türgi julgeolekuolukorda väga tundikuks.

Soini avaldas arvamust, et igasugune edasiminek Genfis toimuvatel Küprose taasühinemiskõnelustel parandaks Türgi ja EL-i suhteid.