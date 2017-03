Juppé kinnitas, et hakkab Filloni ametlikuks sponsoriks

Alain Juppé ja François Fillon. (Foto: Reuters/Scanpix)

Juppé pürgis varem ka ise Prantsusmaa presidendiks, kuid novembris toimunud vabariikliku erakonna Les Républicains eelvalimiste teises voorus jäi ta Fillonile alla. Hiljem, kui Filloni toetus skandaalide tõttu langema hakkas, spekuleeriti sageli selle üle, et erakond võib Fillonist loobuda ja "plaani B" kasuks otsustada ehk Juppé presidendikandidaadina välja käia. Nii aga ei läinud ning ka Juppé ise rõutas, et ei kavatse enam riigipeaks kandideerida, vahendasid Reuters ja Le Figaro.

Hoolimata sellest, et Juppé Filloni vaid paar päeva tagasi teravalt kritiseeris, kinnitas ta reedel, et kavatseb olla erakonnakaaslase ametlikuks sponsoriks.

"Isegi olukorras, kus ma olen vaid reisija, et kavatse ma tormi ajal laevalt lahkuda," märkis ta oma Twitteri-postituses.

Nädala alguses peetud kõnes süüdistas Juppé Filloni selles, et viimane on vabariiklaste tugeva edumaa maha mänginud ja käitnud seejuures "jonnakalt".

Prantsusmaa presidendikandidaadid vajavad enne valimisi vähemalt 500 ametlikku sponsorit, Fillonil on neid nüüd natuke üle 1000 ja üks neist on Juppé.

François Fillon'i süüdistatakse parlamendiliikmena abikaasa ja laste abidena tööle võtmises ja neile kokku 900 000 euro suuruse palga maksmises, kuigi mingit tööd nad väidetavalt ei teinud. Eelmise nädala kolmapäeval teatas Fillon, et talle esitatakse ametlik süüdistus. Lisaks on avalikkuse ette tulnud see, et Fillon olevat võtnud oma miljardärist sõbralt 50 000 eurot intressivaba ja deklareerimata laenu.

Prantsuse seadusandjatel on lubatud perekonnaliikmeid tööle võtta, kuid Fillon'i puhul uuritakse, mida tema abikaasa õigupoolest tegi, kui tal ei olnud isegi rahvusassamblee hoone sissepääsukaarti.

Prantsuse presidendivalimiste esimene voor peetakse 23. aprillil ja teine 7. mail.

Viimased küsitlused näitavad, et teise vooru jõuavad paremäärmuslikuks peetud Rahvusrinde juht Marine Le Pen ja tsentrist Emmanuel Macron. Enne skandaali puhkemist oli Fillon küsitlustes kindel teise vooru pääseja Le Peni järel, samas pole tema toetus siiski ka praegu nii madal, et lootus kadunud oleks. Suurem osa küsitlustest näitab, et Macroni ja Filloni vahel käib väga tasavägine võitlus tesie vooru pääsemise nimel, teise vooru puhul aga prognoositakse mõlemale poliitikule võitu Le Peni üle.

Hoolimata väidetest, et Le Peni toetav Kreml on asunud EL-i meelse liberaalse tsentristi Macroni vastu infosõda pidama, on tema toetus seni püsinud tugev - käesoleval nädalal leidis aset ka üks märkimisväärne areng, kui üks küsitlus prognoosis esimest korda esimese vooru võitjaks kedagi teist kui Le Pen ja selleks kandidaadiks oli just Macron.