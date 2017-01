Saksamaal leiti veokist 19 külmavõetud migranti

Infovoldikud Saksamaale saabuvatele pagulastele. (Foto: John MacDougall/AFP/Scanpix)

Piirkonnas oli õhutemperatuur langenud paarikümne külmakraadini.

Politsei kõneisik Rainer Scharf ütles, et migrandid palusid Brannenburgi lähistel peatuskohas abi teistelt peatunutelt, kes omakorda helistasid politseisse.

Scharf ütles, et migrandid alustasid teekonda Itaaliast, neil ei olnud dokumente, kuid ütlesid, et on pärit Süüriast, Iraagist ja Iraanist.

Migrandid olid maksnud smugeldajatele 500-800 eurot inimese kohta ning soovisid minna Saksamaale, et taotleda asüüli.

Nad teatasid politseile, et veokil oli tekkinud mootoriprobleem ja juht otsustas lahkuda.