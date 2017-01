Tuski sõnum EL-i riigipeade kohtumise eel: koos jääme püsima, eraldi langeme

Jüri Ratas ja Donald Tusk teisipäeval Kultuurikatlas. (Foto: riigikantselei)

Sama sõnumit "united we stand, divided we fall" kordas Tusk ka Tallinnas toimunud ühispressikonverentsil Balti riigipeadega.

Tuski arvates seisab Euroopa Liit silmitsi ohtlikumate väljakutsetega kui kunagi varem alates Rooma lepingu allkirjastamisest. Ta nimetas kolme ohtu.

"Esimene oht on väljastpoolt ja seondub maailma ja Euroopa ümbruse uue geopoliitilise olukorraga. Üha rohkem ennast kehtestav Hiina, eriti merel, Venemaa agressiivne poliitika Ukraina ja selle naabrite suunal, sõda, terror ja anarhia Lähis-Idas ja Aafrikas, kus tähtsat rolli mängib radikaalne islam, nagu ka uue Ameerika administratsiooni murettekitavad avaldused muudavad meie tuleviku väga raskesti ennustatavaks," lausus ta.

Teise, seesmise ohuna nimetas Tusk ELi-vastasuse tõusu ja natsionalistliku ning üha ksenofoobsema meeleolu teke ELi.

"Atraktiivseks alternatiiviks integratsioonile on saamas riiklik egoism," sõnas Euroopa ülemkogu eesistuja.

Kolmanda ohuna tõi Tusk välja Euroopa-meelse eliidi meeleolu - usk poliitilisse integratsiooni on vähenemas, üha enam kasutatakse populistlikke argumente ning kaheldakse liberaalse demokraatia alusväärtustes.

Pingetest tulvil maailmas on Tuski arvates tarvis eurooplaste julgust, otsusekindlust ja poliitilist solidaarsust, sest ilma nende omadusteta ei jää me püsima.

"Euroopa riikidel on eraldi võttes vähe kaalu. Kuid ELil on demograafiline ja majanduslik potentsiaal, mis muudab selle võrdseks partneriks ka kõige võimsamate jaoks," rõhutas ta.

Samuti pani ta Euroopale südamele, et ei unustataks, miks üldse 60 aasta eest ühineda otsustati: esmalt selleks, et vältida uut ajaloolist katastroofi. Ka ei maksa unustada, et aeg, mil Euroopa on olnud ühtne, on olnud parim aeg kogu Euroopa sajanditepikkuses ajaloos.