Leedu kinnitusel on riigis USA eriväelased, Eesti kaitseministeerium teemat ei kommenteeri

USA eriväelased. (Foto: AFP/Scanpix)

Kuivõrd Venemaa tegevuse tõttu on Leedu julgeolekuolukord halvenenud, on riiki toodud USA erioperatsioonide sõjaväelased, kinnitas teisipäeval Leedu kaitseministeerium.

"USA erioperatsioonide sõdurite viibimine Leedus on üks heidtusmeetmeid ja USA relvajõududega tehtava pikaajalise koostöö vorme. Nad saabusid siia piirkonda meie kutsel ja jäävad nii kauaks, kui piirkonna julgeolekuolukord seda nõuab," ütles BNS-ile ministeeriumi pressitöötaja Asta Galdikaitė.

Eriväelaste saatmisest Baltimaadesse kirjutas pühapäevane The New York Times, mille sõnutsi on kolme riiki viimaste kuudega saabunud mõnikümmend eriväelast.

Ministeerium edastas, et USA ja Leedu sõjaväelastel käivad ühisõppused, mis soodustavad "koos tegutsemise paranemist, kaitsevõime tugevdamist ja näitab USA kindlaid lubadusi meie piirkonna ees".

Kahe riigi eriväelased tegid koostööd 2002.-2015. aastani missioonil Lõuna-Afganistanis.

Riigi julgeolekuameti juht Darijus Jauniškis ütles teisipäeval seimis ajakirjanikele, et "nende siiatoomine on karm vastus Venemaale, mis näitab, et NATO riigid ei lepi tema agressiooniga siin piirkonnas".

Kaitseministeerium ei kommenteeri USA eriväelaste Eestis viibimist

Eesti kaitseministeeriumi teatel ei ole USA eriväelaste Eestis viibimist puudutav info avalik.

"USA erivägede ja Eesti kaitseväe vahetu sõjaline koostöö nii Eestis kui välisoperatsioonidel on toimunud aastaid ja jätkub ka edaspidi. USA eriväelaste siinsed täpsed tegevused ja ka nende üksuse suurus ei ole avalik info," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja BNS-ile.