Tšehhi välisministeeriumi meilisüsteemi tabas küberrünnak, kahtlustatakse Venemaad

Tsehhi välisminister Lubomir Zaoralek. (Foto: AFP/Scanpix)

Ministri sõnul on eksperdid talle kinnitanud, et küberrünnak viidi tõenäoliselt läbi võõrriigi poolt. Zaoralek rõhutas, et ministeeriumi sisemine kommunikatsioonisüsteem ohtu ei sattunud ning mingeid salastatud andmeid häkkerid kätte ei saanud. Samas tunnistas ta, et küberrünnaku käigus varastati suur hulk elektroonilisi andmeid, vahendas Reuters.

Zaoralek, kelle meilikonto oli samuti sihikule võetud kontode seas, ühtki välisriiki otseselt ei maininud.

"Kui ma rääkisin sellest meie paremate ekspertidega, siis ütlesid nad mulle, et rünnaku iseloom on selline, et see oli väga keeruka ja et nende hinnangul pidi see olema korraldatud väljastpoolt mõne välisriigi poolt," selgitas minister pressikonverentsil.

"Nad ütlesid mulle ka seda, et see, kuidas rünnak teostati, meenutas küberrünnakuid, mis tabasid Ameerika Ühendriikides Demokraatliku Partei süsteeme," lisas ta.

Valitsuse allikas aga kinnitas Reutersile otsesõnu, et tšehhid kahtlustavad küberrünnakus Venemaad.

Zaoraleki sõnul olid ministeeriumis küberrünnakust teadlikud juba jaanuari alguses, kuid avalikustamisega viivitati, et kontrollida, ega sarnased rünnakud pole tabanud ka muid olulisi valitsusasutusi.

Eelmise aasta oktoobris pidasid Tsehhi politseinikud Prahas kinni Venemaa kodaniku Jevgeni Nikulini, keda Ameerika Ühendriikides kahtlustatakse sotsiaalmeediafirmade arvutisüsteemidesse tungimises. Mehe välja andmist on nõudnud nii USA kui ka Venemaa. Tšehhi prokuratuur pole selles küsimuses veel otsust langetanud.

President Barack Obama administratsiooni ja USA luure sõnul soovis Venemaa presidendivalimiste ajal korraldatud küberrünnakutega kahjustada kandidaat Hillary Clintoni mainet ning samal ajal aidata kaasa Donald Trumpi võidule. Venemaa on need süüdistused tagasi lükanud.

Ka Trump on pärast pikka kahtlemist hiljem tunnistanud, et Demokraatliku Parteid tabanud rünnakute taga seisab Venemaa.

Venemaad on lisaks USA valimistele kahtlustatud ka katsetes küberrünnakute ja infosõja abil mõjutada poliitilist olukorda ka teistes lääneriikides, sellistest ohtudest on räägitud näiteks Prantsusmaal, kus kevadel toimuvad presidendivalimised, ning Saksmaal, kus septembris leiavad aset parlamendivalimised.

Oktoobris toimuvad parlamendivalimised ka Tsehhi Vabariigis ning Kremlit on seal juba pikemat aega kahtlustatud erinevate mõjutusvahendite kasutamises. Praha on selle ohu ennetamiseks ka samme astunud - Tšehhi valitsuse otsuse kohaselt alustas käesoleva aasta esimesele päeval siseministeeriumi haldusalas tegutsemist uus hübriidohtude vastane üksus, mille eesmärgiks on muuhulgas ka võitlus libauudistega. Uues keskuses töötab hetkel täiskohaga 20 spetsialisti.

Põhjuseks on see, et Tšehhi võimudele on juba pikemat aega valmistanud muret libauudiseid levitavad veebikeskkonnad, mille niidid viivad sageli Moskvasse.