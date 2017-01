"Pealtnägija": Filipiinide politsei kasutab väidetavalt palgamõrvareid

Filipiinide president Rodrigo Duterte, hüüdnimega Karistaja, algatas mullu ametisse saades pretsedenditu sõja uimastiärile. Asi on läinud nii kaugele, et riigi palgal on väidetavalt isegi salamõrvarid, kes kahtlustavaid tänavatel maha lasevad.

Filipiinide presidendi Rodrigo Duterte avaldused ei kannata tihti tükimusta, näiteks nimetas ta ühe esimese asjana USA president Barack Obamat hoorapojaks. Karmidest väljenditest on jõutud aga pretsedenditute tegudeni - riigis käib avalik inimjaht uimastikauplejatele, vahendas ETV saade "Pealtnägija".

Juba valimiskampaania ajal lubas Duterte tappa kolm miljonit narkootikumide tarvitajat ja kaubitsejat ning täita Manila lahe nende laipadega. Kui 71-aastane Duterte juuni lõpus ametisse sai, algaski suuroperatsioon "Kaheraudne", mille käigus on poole aasta jooksul ametlike haarangute käigus tapetud üle kahe tuhande inimese ja kolm tuhat on langenud atentaatides, mille panid toime tundmatud killerid, kellele väidetavalt annab käske politsei.

Igal mundrikandjal, kes mõne narkokuriteos kahtlustatava tapab, on presidentaalne indulgents, et teda ei süüdistata mõrvas.

Täistuuridel sõda uimastite vastu on niigi ülerahvastatud kinnipidamisasutustes olukorda veel hullemaks teinud. Näiteks riigi üks suuremaid, Quezoni vangla on ette nähtud kaheksasajale kinnipeetavale, kuid peab praegu ära mahutama neli tuhat inimest ja iga päev saabub neid sinna juurde.

Peaaegu 70 protsenti kinnipeetavatest on vanglas seoses narkokuritegudega. Enamik neist ootab kohut ja paljud istuvad aastaid, enne kui üldse mingi otsuse saavad.

Et vangimajad on täis ja kohtusüsteem väga aeglane, toimuvad politseioperatsioonid paljude sõnul lintšimisstiilis. Duterte lühikese võimuperioodi jooksul on politsei tapnud keskmiselt 35-40 uimastikauplejat või -tarvitajat päevas. Politsei väidab alati, et kahtlusalune tulistas esimesena.

President Duterte ähvardab aga tapmistega jätkata.

Igapäevaste politseioperatsioonide praktika "tulista enne ja küsi küsimusi hiljem" toob kaasa ka eksimusi. Näiteks Gemma mees Maximo andis end ise hirmus politseile uimastitarvitajana üles. Ometi tabas pere kolm päeva hiljem ootamatult rünnak. Haavata saanud mees põgenes ja varjab end surmahirmus siiani, kuid kuulirahes hukkus Gemma tütretütar, kõigest viieaastane Danica, keda tema ema parasjagu pesi.

"Iga niisugune vahejuhtum on tegelikult tapmisjuhtum, mõrv. Politsei peaks pingutama, et kõik süüdistatavad jõuaksid kohtusse," ütles inimõiguste komisjoni eesistuja Ghito Gascon.

Sarnaseid väiteid juhuslikest või segi aetud isikutest on veel.

Politsei kasutab palgamõrvareid

Ühisnimetaja paljudes lugudes on see, et ründajad ei ole isegi politseinikud. Filipiinidel on avalik saladus, et politsei kasutab musta töö tegemiseks palgamõrvareid. Selliste surmasalklastega pole lihtne ühendust saada, kuid pärast pikki läbirääkimisi nõustus üks paar oma lugu rääkima.

Ace ja Sheila, nagu nad end nimetavad, on abielupaar ja neil on neli last. Nad tunnistasid, et juhivad üht hukkamissalka, mille ülesanne on narkosõltlaste ja -kaubitsejate hävitamine.

Nad teenivad ühelt tapmiselt sada dollarit - see olevat ainus viis nii palju raha teenida.

"Pärast koju laste juurde minnes tekib süütunne enda teo pärast, aga samas ma räägin endale, et tapetu oli palju halvem inimene kui mina. Kui oleksin ta ellu jätnud, oleks palju elusid hukka saanud," rääkis Sheila.

Kui politsei soovib kellegi surma, saadetakse neile inimese isikuandmed ja antakse otsuse täideviimiseks aega kolm päeva.

"Kui saame sihtmärgi kirjelduse, siis ühe päeva uurime tema harjumusi, vaatame, kus ta elab, millega tegeleb. Kui tal on näiteks kombeks mõnes baaris käia, siis lähen sinna baari. Kui ta on narkotehingu ära teinud, passin peale, millal ta baarist välja tuleb, ja kohe, kui võimalus avaneb, viin surmaotsuse täide," kirjeldas Sheila.

Alates maist on Ace'i ja Sheila kontol 20 mõrva.

Enamik sihtmärke on nende sõnul diilerid, kes töötavad ühe tähtsa politseiohvitseri käe all.

"Sellepärast me peamegi nad tapma, et nende boss on tähtis politseitöötaja. Ta ei hakka ootama ega riskima, kuni keegi ta üles annab. Seetõttu ta värbaski meid neid ära koristama," sõnas Sheila.

Austraalia telekanal SBS sai pärast pikka üritamist kätte president Duterte parema käe, politseiülema Ronald de la Rosa, kelle sõnul viib politsei seadust täide ja tapab inimesi enda kaitsmiseks.

Samas tunnistas ta, et osa politseinikke on narkokaubandusega seotud. Tema sõnul kogutakse nende vastu tõendeid.

Vastates ajakirjaniku küsimusele, kas politsei tellib nende vastu tunnistada võivate inimeste mõrvu, ütles ta, et see võib nii olla. Mida aga selle suhtes ette kavatsetakse võtta, on tema sõnul saladus.