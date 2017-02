EL-i riigijuhid kohtuvad Maltal: teemadeks migratsioon, liidu tulevik ja kaitsepoliitika

Malta pealinn Valletta. (Foto: SIPA/Scanpix)

Ratas ütles neljapäeval, et Euroopa juhtide kohtumisel on peamiselt kaks teemat. Üks puudutab rändeküsimusi ja teine Euroopa Liidu tulevikku ning arutelu sel teemal, vahendasid ERR-i teleuudised ja BBC.

Kohtumisel plaanitakse kinnitada ka toetust Liibüa rahvusliku ühtsuse valitsusele.

Euroopa ülemkogu eesistuja Donald Tusk ütles varem, et Liibüast Euroopasse kulgeva rändekoridori sulgemine on võimalik. Euroopa Liit valmistub muuhulgas suurendama abi Liibüa rannavalve varustamiseks ja väljaõppeks. Mullu saabus Liibüast Euroopasse rekordiliselt 181 000 migranti.

Neljapäeval teatas Itaalia peaminister Paolo Gentiloni, et Rooma sõlmis Liibüaga kahepoolse leppe Vahemere-ülese migratsiooni peatamiseks.

Soome peaminister Juha Sipilä sõnul on aga vähetõenäoline, et Euroopa Liit võiks sõlmida Liibüaga sarnase migratsioonileppe nagu sõlmiti eelmisel aastal Türgiga.

"Seda tuleks teha, kuid praegusel hetkel ei ole see praktiliselt võimalik, sest Liibüa valitsus on lihtsalt nii nõrk," nentis ta Yle küsimusele vastates.

May kavatseb kutsuda kolleege üles kaitsekulutusi tõstma

Suurbritannia peaminister Theresa May kavatseb kohtumise raames kutsuda NATO-s olevaid EL-i riike üles oma kaitsekulutusi tõstma. Ühendkuningriik on ise üks vähestest riikidest, kes juba praegu täidab alliansi poolt soovitud nõuet, et kaitsekulutused moodustaksid SKP-st vähemalt kaks protsenti.

Samuti annab Briti valitsusjuht kolleegidele ülevaate oma kohtumisest USA uue presidendi Donald Trumpiga.

Lisaks rõhutab May Downing Streeti teatel ülejäänud EL-i riikidele, et Ühendkuningriigil on kavas migratsiooni vallas ka edaspidi Euroopat toetada ning et selles küsimuses on London "usaldusväärne partner" ka pärast Brexitit.

Peaministril on kavas korrata oma seisukohta, et pärast EL-ist lahkumist soovib Suurbritannia omada Euroopa Liiduga "uut, positiivset ja konstruktiivset" suhet.