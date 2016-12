Fotod: Süüriasse suundunud Vene sõjaväelennuk kukkus Musta merre, hukkus 92 inimest

Süüriasse teel olnud Venemaa kaitseministeeriumi lennuk Tu-154, mille pardal oli 92 inimest, kukkus Musta merre. Lennuki hukupaik on kindlaks tehtud ning pääste- ja otsinguoperatsiooni käigus ei ole ellujäänuid leitud, teatas kaitseministeeerium.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja Igor Konašenkov ütles, et lennuk kukkus Musta merre vahetult pärast õhkutõusu Adleris, kus ta oli tankimas, vahendasid Vene uudisteagentuurid Interfax ja TASS.

Lennuki rusud leiti 50-70 meetri sügavusel Sotšist 1,5 kilomeetri kaugusel.

Mustast merest on juba leitud lennukivraki tükke, vähemalt kümne hukkunu surnukehad ning hukkunute isiklikke asju. Interfaxi teatel on leitud 12 surnukeha.

Vene kaitseministeeriumi teatel oli lennuki Tu-154 pardal 84 reisijat ja kaheksa meeskonnaliiget. Lennuk oli teel Venemaa lennuväebaasi Hmeimini Süürias Latakia provintsi rannikul.

Lennuk kadus radariekraanidelt kaks minutit pärast õhkutõusmist hommikul kella 7 paiku Adleris asuvalt lennuväljalt. Pardalolijate seas olid lisaks sõjaväelastele armee Aleksandrovi-nimelise koori 64 liiget ja üheksa ajakirjanikku, kes suundusid sõjaväebaasi uusaastapidustustele. Ajakirjanikud oli telekanalitest Pervõi Kanal, NTV ja Zvezda. Lennukis oli ka humanitaarabiorganisatsiooni Aus Abi juht Jelizaveta Glinka.

"Pardal oli kaheksa meeskonna liiget ja 84 reisijat: Vene sõjaväelased, Aleksandrovi ansambli liikmed, kes sõitsid esinema Süürias oleva Venemaa õhujõudude grupi liikmete uusaastapeole, ja üheksa Vene meedia esindajat," ütles Konašenkov.

Lennuõnnetuse põhjusena on välja pakutud tehnilist riket, samuti võimalust, et lennukimootorisse võis lennata lind. Piloodi eksimust ei peeta tõenäoliseks, kuna meeskond oli Interfaxi väitel väga kogenud.

Kuigi kohe õnnetuse järel teatati, et terrorism on välistatud, kirjutab Vene meedia, et president Vladimir Putini moodustatud riiklik uurimiskomisjon uurib ka terroriakti võimalust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Konašenkovi sõnul on lennuk olnud teenistuses alates 1983. aastast ning lennanud sestsaadik kokku umbes 7000 tundi. 2014. aastal detsembris tegi lennuk läbi põhjaliku remondi. Seni teadaolevalt lennuk hädakutsungit ei edastanud.

Vene juurdluskomisjoni andmeil on juhtunu osas algatatud kriminaalasi võimalike rikkumiste väljaselgitamiseks. Praegu küsitletakse lennukit õhkutõusuks ette valmistanud tehnilist personali.

Õnnetuskohas juhib töid kaitseminister Sergei Šoigu.

Venemaa president Vladimir Putin nimetas peaminister Dmitri Medvedevi lennuõnnetust uuriva riikliku uurimiskomisjoni juhiks.

Lennuõnnetuse tõttu kuulutas president Vladimir Putin 26. detsembril välja üleriigilise leinapäeva.

Venemaale on avaldanud kaastunnet lisaks Süüria presidendile Bashar al-Assadile Saksa liidukantsler Angela Merkel, Türgi peaminister Binali Yıldırım, USA suursaatkond Moskvas jt.

Konašenkovi sõnul sõitis Adlerisse asekaitseminister Pavel Popov koos meeskonnaga, kelle ülesandeks on õnnetuse asjaolud välja selgitada. Piirkonda on teel ka transpordiminister Maksim Sokolov, kes juhib vastavat valitsuse komisjoni.

Tu-154-ga on varem arvukalt õnnetusi juhtunud.

2010. aasta aprillis kukkus Smolenski lennuväljale lähenedes alla Tu-154, mille pardal oli hulk kõrgeid Poola ametiisikuid, teiste seas president Lech Kaczynski.